Тысячи метров траншей и минные поля: Наев рассказал об укреплении границы и защите от ДРГ врага. Фото

Украинские защитники усиливают защиту границы с Беларусью, чтобы сделать ее непроходимой, если оккупанты решатся наступать с севера. За последнюю декаду июня на линии государственной границы по этому направлению установлено 30 противотанковых минных полей и заграждений с использованием более чем 5,8 тыс. мин.

Видео дня

Об этом сообщил командующий Объединенными силами Сергей Наев. "Мы продолжаем создавать инженерные заграждения непосредственно по государственной границе. Роем противотанковые рвы, минируем местность", – отметил он.

По словам Наева, чтобы воспрепятствовать проникновению вражеских диверсионных групп и пересечению границы бронетанковой техникой, на севере устанавливают соответствующие минные поля.

"Мы понимаем, что линия государственной границы с нашими северными соседями в гражданском виде еще нам долго не понадобится, поскольку по ту сторону границы друзей у нас нет. Поэтому поставлена задача сделать пограничную полосу для врага непроходимой", – пояснил он.

Командующий Объединенными силами уточнил, что за последнюю декаду месяца украинские военные установили 30 противотанковых минных полей и заграждений с использованием более чем 5,8 тыс. мин. Вдоль границы оборудовано около 5 тыс. метров траншей и 6,5 тыс. метров противотанковых рвов. Сооружено 80 перекрытых щелей, укрытий и огневых позиций для личного состава, а также огневых позиций для тяжелой техники.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попытался объяснить, зачем ему понадобились наемники ЧВК "Вагнер" на беларуской земле. По словам диктатора, у командиров частной армии беларуские войска "будут перенимать опыт";

– британский отставной генерал Ричард Даннат выразил мнение, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, находясь в Беларуси, может представлять угрозу для Украины. Возможно, "повар Путина" будет готовить нападение своих наемников на Киев с территории РБ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!