Тысяча обысков и десятки подозрений: Нацполиция провела операцию по перекрытию каналов незаконного сбыта и хранения оружия. Фото и видео

В Украине правоохранители провели операцию по перекрытию каналов незаконного сбыта и хранения оружия. В частности, следователи Нацполиции, оперативники Департамента уголовного розыска, Департамента стратегических расследований, оперативники и следователи Главных управлений полиции областей провели более 1000 одновременных обысков у причастных к этому лиц.

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Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Известно, что в ходе операции было изъято более 800 единиц разнообразного вооружения, включая переработанное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Среди конфискованного арсенала – 240 единиц огнестрельного оружия, 94 гранатомета, 482 гранаты, 46 тысяч патронов разного калибра и 57 кг взрывчатых веществ. Изъято 22 кг наркотических средств и психотропных веществ, денежные средства на сумму 166 тысяч гривен, более 32 тысяч долларов, 37 тысяч евро и более 546 кг янтаря.

В результате 67 человек получили подозрения, из них 45 были задержаны в процессуальном порядке. Их действия квалифицируются по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения. Все изъятые предметы направлены на экспертизу.

В частности, еще 10 человек получат уведомление о подозрении в ближайшее время – соответствующие проекты уже подготовлены.

Напомним, 24 января стало известно, что работники Департамента внутренней безопасности Нацполиции заблокировали подпольную "фабрику" поддельных документов. Злоумышленники организовали масштабное изготовление "липовых" документов, в том числе тех, которые официально выдают подразделения МВД и СБУ, и имели за это миллионные доходы.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе сотрудники БЭБ разоблачили канал контрабанды предметов роскоши, в частности швейцарских часов и ювелирных изделий, на сумму более 35 млн грн. Контрабанду организовали, чтобы не платить налоги и пошлины, а товары продавали за наличные деньги и криптовалюту без надлежащего учета.

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