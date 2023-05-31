'Ты соблазняешь мужчин': в Калуше пенсионерка назвала девушку грешницей, потому что та была в коротких шортах. Видео

В городе Калуш Ивано-Франковской области пенсионерка осудила девушку за то, что она надела короткие шорты. По мнению женщины, таким образом она "соблазняет мужчин", а значит "совершает тяжкий грех".

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Ролик об этом девушка по имени Анастасия опубликовала в TikTok (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он быстро собрал более 200 тысяч просмотров и много комментариев.

"Девочки, я вас прошу. Вы будете потом терпеть, будете плакать, не знать, почему, понимаете. Это страшно будет", – пригрозила пожилая женщина последствиями ношения шорт.

Судя по контексту разговора, она намекнула, что из-за шорт девушка может стать объектом нежелательного внимания мужчин, что может закончиться для нее очень плохо.

В комментариях наоборот отметили, что шорты у девушки не такие уж и короткие, а обычной длины для этой одежды. Кроме того, комментаторы подчеркнули, что в случае с домогательствами винить нужно не жертву и ее наряды, а того, кто пристает к человеку.

"Так может это мужчинам не надо соблазняться? Или то уж не грех?", "Бабуля, это только ваше мнение и вера. Идите себе и не останавливайтесь", "То есть женщина соблазняет мужчину, а мужчина, который смотрит на других женщин и слюна капает, это большой молодец", "Ну и пусть не соблазняются, это они грешат, а не девочки", – писали под роликом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковске разгорелся скандал: 19-летняя девушка по имени Лиза прыгала через скакалку возле подъезда, из-за чего на нее набросилась пожилая женщина, которая пришла туда позже. Она оскорбляла девушку и говорила, что та должна уйти в другое место, потому что она "старший человек", а Лиза ей якобы мешает.

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