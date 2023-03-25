Ты лучший брат, папа, боксер и гражданин своей страны – Виталий Кличко трогательно поздравил брата с днем рождения

Мэр Киева Виталий Кличко трогательно поздравил своего брата Владимира с днем рождения. Глава столицы признался, что братья очень близки, и даже когда физически далеко, то каждый день говорят по телефону.

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"Когда ты был маленьким и причинял какой-то детский вред, доставалось от родителей мне, потому что я - старший и должен был присматривать за братом. Когда я пошел в секцию бокса, ты сказал, что тоже хочешь. И стал чемпионом! Ты всегда рядом, даже когда физически далеко. Не было дня, чтобы мы хотя бы не поговорили по телефону", – написал Виталий Кличко в Facebook.

Мэр Киева рассказал, что этот год полномасштабной войны они с братом прошли бок о бок. Вместе и во всем.

"Только мы двое знаем, чего стоил этот год каждому из нас…" – написал Виталий.

"Ты – лучший. Лучший брат, лучший папа, лучший боксер и гражданин своей страны!"

Спасибо нашей маме, за такой подарок!

С Днем рождения, брат!", – резюмировал Кличко старший.