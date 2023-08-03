'Ты была смыслом моей жизни': жених погибшей в Турции украинки написал прощальные слова

В Турции в аварии погибла 26-летняя украинка из Хмельницкой области Диана Волуцкая. Девушка работала гидом в этой стране и в тот день сопровождала в аэропорт туристов из Казахстана. Однако микроавтобус, в котором они ехали, попал в ДТП.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Девушку зажало между сидений микроавтобуса

В воскресенье, 30 июля, в Турции погибла 26-летняя украинка Диана Волуцкая. Девушка работала гидом в этой стране. Рано утром она сопровождала туристов из Казахстана в аэропорт в Аланье. Однако туристический микроавтобус врезался в грузовик, который ехал впереди и остановился на светофоре.

Судя по фото, водитель микроавтобуса даже не успел толком затормозить – от сильного удара задняя часть грузовика оказалась в передней части салона автобуса. На месте погибла Диана и турецкий водитель – их зажало между сиденьями буса. Шестеро из 12 пассажиров получили серьезные травмы и доставлены в больницу.

Турецкие СМИ сообщают, что водитель этого автобуса в полночь забирал туристов из аэропорта в Аланье и развозил их в гостиницы до 2-х часов ночи. А уже в 5 часов утра он вез других туристов с курорта в аэропорт.

Очень любила путешествия

Диана Волуцкая родом из села Женишкивцы Хмельницкой области. Как рассказала нам близкая подруга погибшей Вита, Диана закончила местную школу, потом поступила в Хмельницкий университет на факультет туризма.

"Диана всегда любила путешествия, мечтала побывать во многих странах. Поэтому для себя она выбрала туризм. Когда она училась в университете, их направляли на работу в Турцию. Ей очень нравилась эта страна, ее обычаи, культура, ее люди", – рассказывает Вита.

После учебы Диана пошла работать менеджером одной известной туристической компании в Хмельницком. Она оформляла путевки тем, кто отправлялся на отдых, и сама ездила за рубеж как туристический менеджер. Эта работа давала ей возможность путешествовать, посещать другие страны.

В этой компании о Диане вспоминают как об очень старательной сотруднице. "Она у нас проработала недолго, но она порядочная светлая девушка. Близко я ее не знала, но наблюдала за ее жизнью в соцсетях", – рассказала нам руководительница хмельницкой фирмы.

С Дмитрием девушка познакомилась в Турции

Однако ковид и полномасштабное вторжение РФ в Украину внесли свои коррективы в ее профессию. Спроса на поездки не было.

Тогда Диана стала ездить на работу в Турцию как гид с весны до осени. Там она и встретила своего молодого человека Дмитрия, с которым они собирались пожениться.

"Они встречались, а в прошлом году даже приезжали в село, чтобы познакомиться с родителями и друзьями. У них все было серьезно", – говорит Вита.

Дмитрий родом из Молдовы, он тоже работает гидом в Турции.

"Моя родная, я потерял самое дорогое в жизни, я потерял тебя. Много чего я не успел тебе сказать, как сильно я тебя люблю и забочусь о тебе, ты была смыслом моей жизни. Но это я должен был сказать тебе, когда ты была рядом. От тебя я узнал, что на самом деле означает семья, уважение и любовь. В этом году я должен был сделать тебе предложение, а теперь придется приносить цветы на могилу. Мне тяжело без тебя, я не знаю, что мне делать. Прошу, прости меня за все. Я знаю, что ты ушла туда с чистым сердцем и ясными мыслями, ты стала моим ангелом-хранителем", – написал Дмитрий у себя в Instsgram.

Диана еще искала себя в жизни, размышляла, чем ей заниматься в будущем. Подруга рассказывает, что девушка собиралась учиться дальше, возможно, окончить курсы. Но чему именно она хотела посвятить себя, еще точно не решила.

Незадолго до гибели Дианы умер ее отец

У Дианы остались мама и младшая сестра. Гибель девушки стала вторым непоправимым несчастьем в семье за последнее время. Месяца три назад после тяжелой болезни умер отец Дианы, а теперь мама потеряла и свою старшую дочь.

Сейчас родные Дианы пытаются решить вопрос с доставкой тела на родину, чтобы похоронить ее в родном селе. Однако ситуация непростая, мама собирается ехать в Хмельницкий, чтобы решать вопрос с юристами.

Все, кто захотят помочь семье, могут перечислить деньга на карточку ее сестры 5168 7451 1562 4154.