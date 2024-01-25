'Тяжелое известие застало на службе': в результате удара РФ по Харькову погибла жена и дочь регбиста, который пошел добровольцем в ВСУ

Вследствие массированной ракетной атаки страны-агрессора России по территории Украины утром 23 января случилось горе в семье регбиста Владимира Машкина, который пошел добровольцем в ВСУ. Вражеская ракета попала в дом, где проживал спортсмен вместе со своей семьей.

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В результате взрыва, полностью разрушившего квартиру, погибли жена и 8-летняя дочь спортсмена. О трагедии сообщили в Управлении по делам молодежи и спорта Харьковской облгосадминистрации.

Владимир Машкин является игроком харьковского регбийного клуба "Легион XIII", мастером спорта по регби и регбилигу, а также членом национальной сборной команды Украины по регбилигу. Несмотря на свои спортивные достижения, в начале полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину, Машкин добровольно присоединился к Вооруженным силам Украины. Трагическое известие о гибели семьи застало мужчину на службе в армии.

Управление по делам молодежи и спорта также сообщило об организации сбора средств для поддержки Владимира Машкина в этот трудный период.

Все желающие присоединиться и оказать финансовую поддержку могут сделать это по ссылке: https://send.monobank.ua/jar/9eFc1tZFAx.

Ранее сообщалось, что 23 января утром Россия устроила новую атаку на Украину. Захватчики били по мирным украинским городам ракетами с Ту-95МС и баллистикой. Под вражеским ударом оказались Киев и Киевская область, Сумщина и Харьков. И именно в этом восточном облцентре атака привела к тяжелым последствиям. Известно о 10 жертвах атаки, среди которых – 8-летняя девочка и ее мама.