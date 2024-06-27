Тяжело раненый житель Херсона прошел курс реабилитации от Фонда Рината Ахметова

Виктор Зубенко из Херсона получил минно-взрывное ранение спустя несколько недель после деоккупации города. Позади длительное лечение, но рука полностью не восстановилась. Недавно 70-летний мужчина, обладающий инвалидностью, прошел курс физической и психологической реабилитации от Фонда Рината Ахметова в санатории на Закарпатье.

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"Помощь весомая, спасибо за такую возможность. Сейчас становится лучше. Где-то после третьего сеанса массажа я почувствовал, что тело расслабляется, становится не таким скованным. А еще к психологу сходил, мы хорошо пообщались, это тоже важно после всех обстрелов", – рассказывает Виктор.

Человек был на улице, когда услышал свист снарядов. Военнослужащие оказали ему первую помощь и доставили в травмпункт. Далее – сложная срочная операция и длительное лечение, вынужденный переезд в другую область. О возможности пройти курс обновления узнал через Telegram-канал.

"Позвонил – и мне помогли с реабилитацией, чтобы немного стать на ноги. Людей важно поддерживать", – делится он.

Виктор мечтает и надеется вернуться в свой дом в Херсоне, восстановить утраченное и снова работать – по меньшей мере, в собственном хозяйстве.

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.

С 2014 года Фонд предоставил помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).