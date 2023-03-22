TWID запустила платформу для сотрудничества украинских и мировых креативных агентств во время войны

Украинское креативное агентство TWID в партнерстве с британским Red Bee Creative основали инициативу Twïnning, которая по замыслу значительно упростит поиск союзников для коллабораций и укрепит связи между украинским креативным сообществом и мировым. MVP проекта уже запущен в Украине и Великобритании.

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Украинское креативное агентство TWID стало инициатором движения Twinning, направленного на поиск "близнеца" в креативном мире – "twina", с которым можно как обмениваться опытом, так и создавать новые проекты.

Главная цель Twïnning – помочь украинским агентствам развивать украинскую креативную индустрию и получить профессиональную поддержку от зарубежного креативного сообщества.

"Я помню первое письмо от Джейн (Джейн Филдер, руководитель отдела дизайна в Red Bee Creative). Он был о том, что теперь у тебя есть друг в Лондоне. Поэтому ты можешь мне звонить по телефону, ты можешь приехать в Лондон, если захочешь . Для меня это был сюрприз", – рассказывает Саша Алимов, Руководитель по развитию бизнеса в TWID.

За год сотрудничества командам удалось проработать ребрендинг Red Bee Creative, совместно принять участие в тендере на Евровидение 2023, а также благодаря нетворку Red Bee к TWID обратилась другая британская компания и присоединила к общему проекту для FIFA.

Сейчас активно идет работа над подготовкой и запуском Twinning. Все желающие присоединиться к Twinning могут сделать это, присоединившись к сообществу в LinkedIn. Следующие шаги – рассказать о своей команде, отвечать на запросы или самому искать интересные предложения от иностранных агентств.

Присоединение к сообществу открывает большие возможности роста украинским креативным агентствам, а в перспективе даст толчок для развития всей украинской креативной индустрии. Среди преимуществ для участников:

– Участие в инициативе предоставляет доступ к мировому нетворку с неравнодушными иностранными агентствами.

– Сотрудничество с международным агентством – это возможность обмена опытом, возможность получить конструктивный фидбек от иностранных коллег, и зарекомендовать себя как творческую единицу, рассказать о своих инсайтах и кейсах, научиться адаптироваться в другой бизнес-культуре.

– Это возможность запуска совместных проектов и инициатив. Как клиентских, так и в социальных.

– Проект Twinning предоставляет большой потенциал для украинского креатива внести свой вклад для привлечения европейского и общемирового общества в украинский контекст в рамках помощи Украине в войне, в борьбе с российскими нарративами.

Больше подробностей о проекте можно узнать на Twinforvictory.com