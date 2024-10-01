'Творческие здоровые амбиции – мой секрет успеха': вышел документальный фильм о Михаиле Поплавском 'Персона'

К 75-летнему юбилею легендарного ректора вышел документальный фильм о его украинском пути поражений и побед.

Студенты и выпускники Киевского национального университета культуры подготовили особый подарок к 75-летию своего наставника. Они создали документальный фильм "Персона", в котором показали настоящего Михаила Поплавского: искреннего человека, отца, ректора, ресторатора, мецената и патриота своей страны.

Об успехе, верности мечте и смелости действовать. Азарт в достижении цели, которая становится путём длиной в жизнь. Также раскрыли откуда у поющего ректора столько энергии, харизмы, креативных идей и мотивации. Фильм опубликован на YouTube Михаила Поплавского.

Много лет утро Михаила Михайловича начинается в семь из спорта: легкая зарядка, 5 тысяч шагов на свежем воздухе или плавание в бассейне. Дальше – здоровый завтрак. После чего ректор отправляется на работу. Он живет своим любимым делом.

"Работа – это моя жизнь, мое удовольствие, моя гордость и самореализация. Это для меня как допинг, внутренняя потребность", – говорит Михаил Поплавский.

30 лет ректорства. 30 лет в фарватере создания трендов, воплощения новейших методик и технологий, излома стереотипов и прорывов во всех областях.

С первого дня, как переступил порог института культуры, став самым молодым ректором Украины он полностью отдается развитию университета, реформированию учебного процесса и модернизации профессионально-практических лабораторий, превратив его в мощный инновационный университет будущего.

Это был тернистый путь с поражениями и победами, масштабными проектами и критикой. Сегодня Поплавский гордится университетом, ради которого рисковал принимая неординарные решения. Он, как ледокол, шел вперед с верой в успех своего дела. С помощью PR-проекта "Поющий ректор как технология" и "теории стресса" достиг личного успеха и признания университета культуры. Создал бренд – "Михаил Поплавский" и удачно его капитализировал.

"Я падал – поднимался, падал и снова поднимался, потому что точно знал, чего хочу достичь! Творческие здоровые амбиции – это мой секрет успеха. Только работая 24/7, мы выбориваем свое место под солнцем и получаем крутые результаты. Без поражений нет побед. Чем больше мы ошибаемся, тем становимся сильнее. Чтобы стать успешным, нужно вложить в дело всю душу и сердце. Выложиться по максимуму для достижения цели. Благодаря этой простой истине состоялся Поплавский", – говорит Михаил Михайлович.

Он стал единственным в Украине ректором, которого знает вся страна, песни которого поют в кругу семьи, под которые зажигают студенты. Они обожают своего ректора, называют его отцом, другом и наставником, умеющим создать творческую атмосферу и предоставляет возможности для реализации их амбиций и талантов.

"Он знаменитый человек, но очень простой. Он не дает сомневаться в своих лидерских качествах", – говорят студенты.

"Михаил Поплавский сделал нас теми, кто мы сейчас", – добавляет звездный выпускник университета Григорий Решетник.О нем с благодарностью говорят не только бывшие выпускники, но и президенты, политики, выдающиеся личности страны.

"Это великая личность. Большой авторитет для украинской культуры. Это – человек-пример для других", – говорит Президент Украины Виктор Ющенко (2005-2010 гг.).

Огнем творчества, страсти, целеустремленности, искренности украинской души, любви к жизни, университету, Украине, пронизан фильм "Персона".

Также в фильме раскрывается сокровенная страница 75-летнего холостяка – роль женщин в его жизни. Ему приписывали множество любовниц. Поплавский говорит, что действительно любит женщин, вдохновляется ими, а свои чувства и страсть выражает в песнях и клипах.

Больше Поплавский говорит о своей семье, которую исследовал до седьмого поколения – с 1730 года.

Ректор отмечает, что каждая украинская семья должна знать свою родословную. Он с теплотой и благодарностью вспоминает маму, гордится сыном, невесткой и тремя внуками.

Строить, создавать, вдохновлять – как в университете, так и в бизнесе. Михаил Михайлович также вдохновенно занимается агробизнесом, сетью украинских ресторанов. Говорит, что село – это его стихия, он гордится своими корнями.

Он планирует провести юбилейный концерт "Украина вперед!", Национальную музыкальную премию "Украинская песня 2024 года: Песни рожденные войной", новый сезон Национального детского телепроекта "Шаг к звездам – 2025", благотворительный тур "Украина вперед!" Америкой и Европой в 2025 году.

Ректор уверен, что у него и его команды все получится, потому что искренне верит в то, что делает. "Верьте в себя. Мечтайте масштабно. Уверенно идите к своей цели. Удача любит упорных! Моя мечта сейчас – максимально успеть при жизни создать больше национальных проектов и оставить хороший след на земле", – поделился Поплавский.

О Михаиле Поплавском – феноменальной личности, легендарном ректоре, великом украинце, который зажег множество отечественных звезд, реализовал несколько масштабных национальных проектов с популяризации украинской песни, положил начало моде на все украинское – смотрите вдокументальном фильме "Персона". При его создании были использованы фотографии, которых в архиве Поплавского насчитывается более миллиона. Уникальные кадры, уже ставшие историей, войдут в серию фотоальбома "Михаил Поплавский. Жизнь в фотографиях".

"Мне не интересно, кто обо мне что думает и говорит. Главное, что я воспринимаю людей такими, какие они есть. Я всегда был самим собой, не пытался себя переделать. Нужно познать себя и найти свой уникальный путь. Это и есть успех!" – сказал Михаил Поплавский