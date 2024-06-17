Твой лес изменился: в ГСЧС напомнили о минной опасности на приграничных и деоккупированных территориях. Фото

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины напомнили о минной опасности, которая остается в природе после российских обстрелов и оккупации. Спасатели предостерегли: лес изменился, и рассказали трагическую историю жителя Черниговщины, который в 2023 году подорвался на кассетном боеприпасе в лесу, возле которого прожил всю жизнь.

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Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ГСЧС 17 июня. "Знакомые места могут казаться безопасными. Однако с войной все изменилось. В земле, траве и реках скрываются опасные взрывные предметы, оставшиеся после обстрелов и оккупации", – напомнили в ведомстве.

В ГСЧС рассказали историю, случившуюся в Черниговской области с мужчиной, который вырос в этой местности и сотни раз ходил в лес. Лес изменился, отмечают спасатели.

Так, 42-летний Олег (имя изменено) однажды в 2023 году шел по знакомой тропе в лесу, куда ходил еще с детства.

После деоккупации Черниговщины в 2022 году вместе с односельчанами начал возвращать себе лес. Несмотря на предупредительные знаки, знали, где можно безопасно собрать чернику и грибы, протаптывали тропинки. Сегодня лес был спокойным и гостеприимным. Разве что... Черничку кто-то нашел раньше – ягод почти не осталось. Олег решил пройти дальше. Осторожно ступая по пожелтевшему листу, он погружался в процесс", – рассказали в ГСЧС.

Еще немного дальше было больше ягод и мужчина направился к ним. Но неожиданно он наступил на что-то твердое и в этот же момент раздался взрыв.

Родные Олега заметили, что он отсутствует уже продолжительное время, и отправились на поиски. Но было уже слишком поздно.

"Вследствие детонации кассетного боеприпаса, оставшегося под прошлогодними листьями, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Твой лес сменился. Замечай изменения. Стой, не трогай, звони 101", – говорится в сообщении ГСЧС.