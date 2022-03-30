'Тут война, проезжаешь – то голова чья-то лежит, то нога': оккупант в телефонном разговоре призвал не ехать воевать в Украину. Видео 18+

Российский солдат, которого отправили воевать против украинцев, посоветовал своему товарищу не приезжать в Украину на войну. Он рассказал о больших потерях российской армии и о том, что тела своих погибших граждан Россия не забирает.

Такой разговор оккупанта с родственниками перехватили украинские спецслужбы. Аудио на своем канале на Youtube опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Оккупант объяснил, что в Украине идет полноценная война и выжить в ней российским солдатам практически невозможно – на поле боя остаются только части тел.

"C Серегой разговаривал. Говорю на*уй ты сюда будешь ехать? Жить надоело что ли? Потом кому твои дети нужны будут? Мать, жена, двое детей! Я говорю: тебя здесь завалят! Не как в Сирии! Тут в натуре война, е*ать, конкретная! Проезжаешь, на*уй: то голова чья-то лежит, то нога чья-то лежит, кишки-мишки...", – сказал россиянин.

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По его словам, на одном из мест, где происходили боевые действия, тела около 30 российских военных "раскидало по всему полю".

– Одно поле проезжали, так там, наверное человек 30 и всех по кусочкам раскидало по всему полю.

– А потом кто их собирает всех?

– Да кто их собирает? Мы, когда на горе заезжали, тоже дох*ра убитых лежало, может передают как-то...

Он также добавил, что в Украине "жестко положили" ОМОН, Кабардинскую росгвардию и Ингушскую росгвардию.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты в разговорах с родными из России говорят о больших потерях оккупационной армии в Украине. Потери, которые признает Минобороны РФ, минимум в десять раз преуменьшены.

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