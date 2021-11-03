Туманы, дожди и снег в Карпатах: синоптики предупредили об опасной погоде. Карта

Погода в Украине в среду, 3 ноября, в половине областей будет дождливой. Также ожидается туман и плохая видимость на дорогах.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. В горах прогнозируют снег (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Дожди накроют западные, центральные, восточные, а также часть южных областей. На западе и в Винницкой области без осадков. В Карпатах ожидается мокрый снег.

Также на юге утром и ночью туман, видимость 200-500 м. Объявлен 1 уровень опасности (желтый).

Видео дня

Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 до 7 тепла, на востоке и юге до +9.

Днем синоптики прогнозируют от 10 до 13 тепла, в южных областях +15… +17.

В Киеве 3 октября также ожидаются дожди. Ночью +5… +7, днем от 10 до 12 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предупредили, что уже в ноябре в Украину придет зимняя погода – выпадет снег и резко похолодает.