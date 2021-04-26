Туберкулезный центр Ивано-Франковска получил рентген-аппарат от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова передал высокоэффективный рентгеновский переносной цифровой диагностический аппарат "INDIagraf-02" Ивано-Франковскому областному фтизиопульмонологическому центру.

Медики получили новое оборудование в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Мобильный рентген-аппарат дает возможность быстрого и точного выявления заболеваний на ранних стадиях, что позволит оказывать более качественно неотложную, текущую и профилактическую медицинскую помощь пациентам.

– Хочу поздравить всех с этим событием. Хочу поблагодарить представителей социально ответственного бизнеса за то, что участвуете в борьбе с пандемией. Фонд Рината Ахметова неоднократно помогал Ивано-Франковской области спецавтомобилями скорой помощи, аппаратами искусственной вентиляции легких, экспресс-тестами, – сказал советник главы Ивано-Франковской ОГА Эдуард Греков.

Напомним, что в рамках проекта Фонда "Борьба с COVID-19 в Украине" область также получила 20 аппаратов ИВЛ, 13 400 експресс-тестов и 12 000 защитных костюмов.

Представитель ДТЭК Александр Воронкин отметил, что помощь Рината Ахметова всегда приходит туда, где в ней нуждаются больше всего.

– В рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней" были реализованы масштабные национальные проекты в сфере здравоохранения. В частности, проект "200 скорых для Украины" позволил повысить уровень экстренной помощи в стране. Новые 10 машин поступили и медикам Ивано-Франковской области. Это пять машин класса В, неонатальный автомобиль и четыре медицинских внедорожника на базе Toyota Land Cruiser. В рамках проекта Фонда "Борьба с COVID-19 в Украине" Ивано-Франковский областной фтизиопульмонологический центр получил два сверхсовременных аппарата ИВЛ. Но вообще история взаимоотношений центра и Фонда Рината Ахметова началась 13 лет назад, когда Фонд передал вашей больнице диагностический комплекс "Спектр", – рассказал Александр Воронкин.

По словам медиков, такое суперсовременное оборудование сегодня особенно востребовано.

– Аппарат, который мы сегодня получили от Фонда Рината Ахметова, был нам нужен очень давно. Ведь тяжелобольные, которые находятся у нас, нуждаются в постоянном динамичном наблюдении за тем, что происходит в их легких. Таких пациентов невозможно отключить от аппарата ИВЛ или централизованной подачи кислорода, и как раз такой аппарат Фонда позволяет сделать рентген прямо в палате, – подчеркнул и.о. директора центра Любомир Малафий.

‒ Проект "Борьба с COVID-19 в Украине" реализуется в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Это самая масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медицинским учреждениям в борьбе с коронавирусом. Проект не имеет аналогов, ведь в кратчайшие сроки опорные больницы по всей стране получили 337 тысяч экспресс-тестов, более 200 тысяч средств индивидуальной защиты и расходных материалов, 155 кислородных концентраторов. Для более 800 койко-мест в регионах был обеспечен доступ к стационарным и мобильным источникам кислорода, ‒ рассказала Юлия Ершова, директор Департамента коммуникаций Фонда.

Ключевым элементом помощи стали свыше 200 аппаратов ИВЛ – это самая крупная поставка подобного оборудования в Украину за время пандемии. Всего помощь Фонда получили 505 медучреждений в 203 населенных пунктах: как клиники в областных центрах, так и совсем небольшие больницы в маленьких городах и поселках. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все годы независимости нашей страны.