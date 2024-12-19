ТЦК отказал в предоставлении отсрочки с основания обучения 23-летнему парню, тот обратился в суд: чем все закончилось

23-летний студент обжаловал в суде решение ТЦК, отказавшего ему в отсрочке от призыва на военную службу по учебе. С этой целью он подал во Львовский окружной административный суд заявление об обеспечении иска, которое было рассмотрено 8 ноября 2024 года.

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Об этом говорится в Судебно-юридической газете. В своем заявлении молодой человек просил суд запретить ТЦК какие-либо действия, направленные на его призыв в армию, до тех пор, пока судебное рассмотрение административного дела по его иску в Министерство образования и науки и ГП "Инфоресурс" не будет завершено и решение суда не вступит в законную силы.

Заявитель утверждал, что имеет законное право на отсрочку от мобилизации как студент дневной формы обучения, ссылаясь на действовавшие на момент возникновения спора нормы Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Однако ТЦК отклонил его заявление, мотивируя это тем, что по данным ЕГЭБ заявитель нарушил порядок получения образования, предусмотренный Законом "Об образовании".

Заявитель заявил о своем намерении подать иск во Львовский окружной административный суд. Цель иска – внести поправки в ЕГЭБ. В частности, мужчина просил удалить информацию о якобы нарушении им последовательности получения образования и отметить, что текущее получение не противоречит требованиям закона.

Заявитель также отметил суду, что ему исполнилось 23 года, и он был признан непригодным к военной службе в мирное время, а в военное время пригодным с ограничениями. По мнению заявителя, такая совокупность обстоятельств, а также наличие повестки на 11.11.2024 г. свидетельствует о существовании реальной угрозы нарушения его прав, поскольку существует высокая вероятность того, что его могут принудительно призвать на военную службу к принятию судебного решения. Поэтому заявитель считает необходимым принятие мер обеспечения иска.

Что решил суд

Суд пришел к выводу, что заявитель не доказал наличия признаков нарушенного права и противоправности действий ответчика. Кроме того, суд отметил, что процедура мобилизации регулируется четким порядком, а наличие повестки не является достаточным основанием для применения мер по обеспечению иска.

По результатам рассмотрения было принято решение отказать в удовлетворении заявления.

Как сообщал OBOZ.UA, жителя Черниговщины приговорили к трем годам лишения свободы за уклонение от воинского долга в условиях военного положения. Мужчина пытался избежать службы, утверждая, что мобилизация в Украине не является общей.

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