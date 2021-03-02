'Цитрус' переезжает в Днепр: Корбан рассказал, зачем купил 50% компании

1 марта 2021 стало известно, что в структуре собственности сети электроники "Цитрус" появился бизнесмен Геннадий Корбан. Он купил 50% компании ЗТ-Инвест – ей принадлежат торговые марки и логотипы сети.

Пресс-служба "Цитруса" 2 марта заявила, что ЗТ-Инвест не влияет на операционную деятельность сети, а сам Корбан не является совладельцем компании.

Покупка произошла на фоне корпоративного конфликта между основателями "Цитруса" – Дмитрием Зинченко и Григорием Топалом. Летом Зинченко обвинил партнера в попытке рейдерского захвата. Корбан появился в числе совладельцев ЗТ-Инвест вместо Зинченко.

В интервью Liga.Tech сам Корбан рассказал, зачем ему "Цитрус" и что будет с сетью.

– Это правда, что вы купили 50% ЗТ-ІНВЕСТ?

– Правда. Есть же выдержка из реестра.

– Для чего вам доля в "Цитрусе"?

– Чтобы развивать компанию. Я здесь выступаю в роли инвестора. Я купил основную компанию, которая владеет торговой маркой и на которой будут сконцентрированы основные обороты, поставки техники. Мне принадлежит ряд магазинов, которые "Цитрус" арендует под свои ритейл-цели.

В ближайшее время мы переведем юридический адрес компании из Одессы в Днепр.

– Какая по вашим оценкам доля "Цитруса" в Украине?

– Не менее 45%. В гаджетах. "Цитрус" не конкурирует с Comfy и другими сетями, где продается и бытовая техника.

– Как давно вы задумались о покупке?

– Переговоры с партнерами велись с лета. Когда произошел конфликт, они искали третьего, кто выкупит долю. Мне предложили как инвестору.

Мне интересен ритейл. У меня есть сетевой бизнес. Он связан с медицинскими товарами. У нас есть и менеджмент, и опыт. Мы как инвесторы зашли.

– Какие изменения в деятельности "Цитруса" планируете?

– Мы хотим оптимизировать компанию. Она разбита на шесть-восемь компаний, очень раздроблена. Партнеры до этого вели не очень прозрачную деятельность. Одна компания брала кредиты, другая – привозила технику под залог и отдавала их. Третья занималась арендой, четвертая владела торговой маркой и т.д. Она должна стать прозрачной.

Я купил основные компании, которые держали торговую марку, трейдинг непосредственно. Планируем оперировать этим бизнесом, расширять сеть.

– Ваше мнение будет ключевым в принятии решений?

– Я надеюсь. Посмотрим, во всяком случае, у нас большой опыт, надеюсь, партнеры прислушаются. Это же корпоративная культура. Знаете какая она у нас в стране, хромает иногда.

– Какие планы по доле рынка?

– У компании не так много конкурентов на рынке. Это сеть Алло и еще кто-то. Будем конкурировать, расширяться. Усиливать и офлайн, и онлайн. Уже начали строить новую онлайн-платформу с одним из партнеров, с Зинченко.