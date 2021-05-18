В Украину идет лето: синоптик сказала, когда закончатся дожди и где будет теплее всего. Прогноз

До конца текущей недели, до 23 мая, погода в Украине будет достаточно неустойчивой. Но хоть летнего тепла ждать пока не придется, ночи станут более теплыми. Периодически в разных областях страны будут идти дожди, но уже к воскресенью они прекратятся.

В тоже время, хоть май и дождливый, "норму" по осадкам он пока так и не выполнил. Об этом OBOZREVATEL рассказала начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко.

Прохладную погоду, которая установилась в Украине в эти дни, нельзя назвать похолоданием, пояснила синоптик. "Мы находимся в центре циклонической деятельности. Все время преобладает пониженное атмосферное давление, и эти синоптические процессы приносят осадки и невысокие температуры. Один из факторов этого – облачность", – сказала Адаменко.

По ее прогнозу, вся текущая неделя до 23 мая включительно будет с осадками: "Неделя будет с дождями: то день без осадков, то где-то что-то пройдет".

"Это не циклон, который бы переместился, вылил все и ушел. Это бесконечные небольшие барические образования, которые приносят осадки", – рассказала синоптик.

"Все по климату, в пределах климатической нормы, разве что немножко ниже нормы западные и северные области", – добавила она.

По оценкам синоптика, до воскресенья, 23 мая, на территории Украины установится дневная температура в интервале +15… +20 градусов:

ночи станут более теплыми – до +13 градусов.

на востоке страны даже в эти довольно прохладные дни воздух может прогреваться до +28 градусов.

в западной части страны температура будет существенно ниже – порядка +16 градусов.

Адаменко добавила, что в то же время многое будет зависеть и от облачности: "Понятно, что где +20, там и +22. Есть облако – будет +20, есть солнце – будет +23… +25".

Согласно прогнозам синоптика, с 23 мая осадки по всей стране должны прекратиться, а с 25 мая в отдельных регионах может начаться период настоящего летнего тепла.

"С 23 мая осадки уходят. 23-25 мая будет без осадков, днем до +25… +30 градусов на юге и востоке, а на остальной территории +18… +20 градусов", – сообщила специалист.

По оценкам Адаменко, вероятность заморозков до конца месяца крайне мала – всего 1-3%. "То есть они практически не вероятны. Если не произойдет какой-то страшной аномалии. Но пока ничего такого не видно", – пояснила она.

Синоптик сообщила, что, несмотря на "влажный" май, климатическая норма осадков в этом месяце еще не выпала: "Перебора нет однозначно. Если мы смотрим на осадки с позиции Киева, то нам кажется, что их много. На самом деле осадков в мае выпало меньше нормы, от 10 до 40% за полмесяца".

"На юге осадков вообще практически не было, в Запорожской области их выпало очень мало. В некоторых регионах меньше нормы еще со второй половины апреля", – сказала Адаменко.

В то же время она заметила, что сейчас в Украине сложились "шикарные условия увлажнения". "Температура повысится, все прекрасно", – заметила она, имея в виду будущий урожай.