Циклон пришел раньше времени: синоптик предупредила о ливнях в части Украины

Атмосферный фронт западного циклона пришел в Украину раньше времени. В западных областях уже начались дожди, а в пятницу, 17 сентября, они будут значительными.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. Также осадки распространятся на север страны и Винницкую область (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

В восточных, южных и большинстве центральных областей сохранится сухая погода.

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Температура воздуха днем будет колебаться от 17 до 22 градусов. Прохладнее всего будет на крайнем севере – от 12 до 16 тепла, а теплее всего на юге – до +25.

В Киеве периодически возможен дождь, днем ожидается до 20 тепла.

В дальнейшем синоптик прогнозирует постепенное похолодание, однако дольше всего тепло задержится на востоке и юго-востоке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу синоптики Укргидрометцентра спрогнозировали осадки и похолодание в ряде областей Украины.