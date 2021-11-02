Циклон принесет дожди и похолодание: синоптики дали прогноз погоды на вторник. Карта

Погода в Украине во вторник, 2 ноября, будет преимущественно дождливой. Ее обусловит циклон, который будет перемещаться по стране.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Отмечается, что циклон не задержится надолго (чтобы посмотреть карту и видеопрогноз, доскролльте страницу до конца).

Так, дожди охватят северные, центральные, восточные и южные области. Исключением станет запад страны, где будет солнечно и сухо.

Температура воздуха ночью в западных областях будет колебаться от 1 мороза до 4 тепла, на остальной территории +5… +8, а в Крыму до 11 тепла.

Видео дня

Днем прохладнее всего ожидается на севере – от 6 до 10 тепла, в остальных регионах +10… +16.

В Киеве 2 ноября также дождливо, днем +6… +11, а ночью от 1 мороза до 4 тепла.

Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала OBOZREVATEL, что со 2 по 7 ноября погода в Украине будет переменчивой. В начале недели она ухудшится, а вот во второй половине следует ожидать потепления и прекращения осадков.