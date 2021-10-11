Циклон принесет дожди и похолодание: синоптики дали новый прогноз на вторник. Карта

Погода в Украине во вторник, 12 октября, будет прохладной – температура воздуха будет колебаться от +8 до +14 градусов. В нескольких регионах страны пройдут дожди.

Об этом говорится в прогнозе погоды Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. Отмечается, что в течение вторника и двух последующих дней через Украину будет проходить циклон с юго-запада на северо-восток (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он принесет дожди в западные регионы страны, а также в Житомирскую, Винницкую и Одесскую области. Также дождь и мокрый снег вероятно пройдут в Карпатах. Температура воздуха там ночью и днем прогнозируется -2..+5 градусов.

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В то же время столбики термометров во Львове днем будут показывать +9..+11 градусов, ночью +2..+4, в Одессе днем будет +13..+15, ночью +5..+7, а в Харькове днем прогнозируют +12..+14 градусов, а ночью до +6.

Погода в Киеве 12 октября будет солнечной. Температура ночью опустится до +2..+4 градусов, а днем поднимется до +10..+12. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики дали прогноз погоды на начало недели в Украине. Согласно ему в среду, 13 октября, пройдет дождь по всей Украине. Без осадков только во Львове, Луцке, Харькове, Луганске и Донецке.