ЦИК зарегистрировала пять групп для всеукраинского референдума: озвучены вопросы

Центральная избирательная комиссия зарегистрирована пять инициативных групп для проведения референдума по ряду вопросов. Среди них – газ, продажа земли, продажа стратегических предприятий, игорный бизнес и легализация марихуаны.

Об этом сообщается на сайте ЦИК. Отмечается, что теперь группам необходимо собрать по 3 миллиона подписей.

"Комиссия зарегистрировала 5 инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе, которые были образованы на соответствующих собраниях граждан в поселке Петриковка Днепровского района, поселке Васильковка Синельниковского района, поселке Кринички Каменского района, городе Никополь Никопольского района и селе Шестерня Криворожского района", – сказано в сообщении.

Такое решение комиссия приняла после обработки документов собрания граждан о проведении всеукраинского референдума по народной инициативе, состоявшегося 29 апреля в 15 населенных пунктах Днепропетровской области.

Зарегистрированные инициативные группы планируют организовать сбор подписей избирателей, чтобы вынести на референдум такие вопросы:

Поддерживаете ли Вы предложение, чтобы газ, добываемый на территории Украины, поставлялся гражданам Украины с целью использования в бытовых нуждах, а также государственным и коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям по цене, которая включает цену его добычи и надбавку к цене добычи не более 30 процентов?

Поддерживаете ли Вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине?

Поддерживаете ли Вы продажу объектов стратегической собственности Украины?

Поддерживаете ли Вы легализацию игорного бизнеса в Украине?

Поддерживаете ли Вы легализацию наркотика марихуана в Украине?

Собрать подписи необходимо за 90 дней – с 15 мая по 12 августа. Чтобы волеизъявление провозгласил президент, для этого необходимо по 3 млн подписей для каждой инициативной группы.

Также ЦИК отказала в регистрации 10 инициативным группам.

Как сообщал OBOZREVATEL, 79% граждан выступают против распродажи земли иностранцам, которая стартует уже с 1 июля. Абсолютное большинство украинцев считает, что этот вопрос должен решаться на всеукраинском референдуме. Такие результаты опроса были обнародованы социологической службой "Рейтинг".