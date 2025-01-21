Церковный календарь на февраль 2025: новые даты праздников
В скором времени наступит февраль – важный с точки зрения Православной церкви Украины месяц. На него приходится великий праздник Сретения Господня. А еще в феврале как правило празднуют Масленицу, предшествующую началу Великого поста.
Впрочем, с 2023 года ПЦУ живет по новоюлианскому календарю, поэтому даты всех основных праздников сместились. OBOZ.UA рассказывает, каков теперь церковный календарь и какие религиозные праздники будут отмечаться в феврале 2025 года.
1 февраля – святого мученика Трифона;
2 февраля – Сретение Господне;
3 февраля – святых Симеона Богоприемца и Анны Пророчицы;
4 февраля – святого преподобного Исидора Пилусиотского;
5 февраля – святой мученицы Агафьи;
6 февраля – святого преподобного Укола, святого священномученика Силвана;
7 февраля – святого преподобного Партения, епископа Лампсакийского;
8 февраля – святого великомученика Теодора Стратилата; святого пророка Захарии;
9 февраля – святого мученика Никифора;
10 февраля – святого мученика Харлампия;
11 февраля – святого священномученика Власия, епископа Севастийского;
12 февраля – святого Мелетия, архиепископа Антиохийского;
13 февраля – святого преподобного Мартиниана;
14 февраля – святого преподобного равноапостольного Кирилла; святого преподобного Авксентия;
15 февраля – святого апостола Онисима;
16 февраля – святых мучеников Памфила, Порфирия и других;
17 февраля – святого великомученика Теодора Тирона; святой великомученицы Марианы;
18 февраля – Воскресенье о Закхее; святого Льва, папы римского;
19 февраля – святого апостола Архипа;
20 февраля – святого преподобного Льва, епископа Катанского;
21 февраля – святого преподобного Тимофея; святого Евстатия, архиепископа Антиохийского;
22 февраля – обретение мощей святых мучеников, что в Евгении;
23 февраля – святого священномученика Поликарпа;
24 февраля – первое и второе нахождение головы Иоанна Крестителя;
25 февраля – о мытаре и фарисее; святого Тарасия, архиепископа Царьградского;
26 февраля – святого Порфирия, епископа Газского;
27 февраля – святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита;
28 февраля – святого преподобного исповедника Василия, посника Прокопова.
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