Церковный календарь на февраль 2025: новые даты праздников

В скором времени наступит февраль – важный с точки зрения Православной церкви Украины месяц. На него приходится великий праздник Сретения Господня. А еще в феврале как правило празднуют Масленицу, предшествующую началу Великого поста.

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Впрочем, с 2023 года ПЦУ живет по новоюлианскому календарю, поэтому даты всех основных праздников сместились. OBOZ.UA рассказывает, каков теперь церковный календарь и какие религиозные праздники будут отмечаться в феврале 2025 года.

1 февраля – святого мученика Трифона;

2 февраля – Сретение Господне;

3 февраля – святых Симеона Богоприемца и Анны Пророчицы;

4 февраля – святого преподобного Исидора Пилусиотского;

5 февраля – святой мученицы Агафьи;

6 февраля – святого преподобного Укола, святого священномученика Силвана;

7 февраля – святого преподобного Партения, епископа Лампсакийского;

8 февраля – святого великомученика Теодора Стратилата; святого пророка Захарии;

9 февраля – святого мученика Никифора;

10 февраля – святого мученика Харлампия;

11 февраля – святого священномученика Власия, епископа Севастийского;

12 февраля – святого Мелетия, архиепископа Антиохийского;

13 февраля – святого преподобного Мартиниана;

14 февраля – святого преподобного равноапостольного Кирилла; святого преподобного Авксентия;

15 февраля – святого апостола Онисима;

16 февраля – святых мучеников Памфила, Порфирия и других;

17 февраля – святого великомученика Теодора Тирона; святой великомученицы Марианы;

18 февраля – Воскресенье о Закхее; святого Льва, папы римского;

19 февраля – святого апостола Архипа;

20 февраля – святого преподобного Льва, епископа Катанского;

21 февраля – святого преподобного Тимофея; святого Евстатия, архиепископа Антиохийского;

22 февраля – обретение мощей святых мучеников, что в Евгении;

23 февраля – святого священномученика Поликарпа;

24 февраля – первое и второе нахождение головы Иоанна Крестителя;

25 февраля – о мытаре и фарисее; святого Тарасия, архиепископа Царьградского;

26 февраля – святого Порфирия, епископа Газского;

27 февраля – святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита;

28 февраля – святого преподобного исповедника Василия, посника Прокопова.

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