Центр 'Несокрушимые' во Львове получил первое оборудование в рамках благотворительного взноса 'Киевстара' для помощи детям с ожогами

В рамках инициативы "Детская надежда" в блок детских ожогов Национального реабилитационного центра "Несокрушимые" на базе Первого медобъединения Львова была передана часть медицинского оборудования, приобретенного на благотворительный взнос в 10 000 000 миллионов гривен от Киевстар. Центр получил современные хирургические инструменты, анализатор и электрохирургический аппарат для проведения операций у детей.

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Приобретенное и переданное оборудование уже работает и позволяет расширить возможности наших врачей по предоставлению полноценной помощи пострадавшим детям с ожоговыми травмами. Лабораторный анализатор RapidPoint 500e с расходными материалами, электрохирургический аппарат ARC100 в комплекте, электродермат (100 мм), электродермат (65 мм), перфоратор (1:3) и перфоратор (1:4) стали первым оборудованием, которое было передано в больницу в пределах сотрудничества. Более подробно ознакомиться с проектом и присоединиться к помощи можно по этой ссылке.

"12 тысяч детей ежегодно получают ожоговые травмы, а в результате войны, обстрелов и минно-взрывных травм, это количество, к сожалению, только растет. Детей с тяжелейшими ожогами врачи вынуждены отправлять за границу. Киевстар выделил 10 миллионов гривен, чтобы помочь оборудовать медицинское пространство, где наши дети смогут получать всю необходимую помощь в Украине. Мы также благодарны каждому и каждой, кто поддерживает инициативу "Детская надежда", отправляя переводы через SMS или оформляя подписку", - комментирует Анна Захараш, директор по корпоративным связям Киевстар.

Напомним, что весной Киевстар вместе с благотворительной платформой dobro.ua объединились с центром "Несокрушимые" и расширили благотворительную программу "Детская надежда" новым направлением – помощь детям с ожогами. Его главной целью стало создание условий для полноценного лечения детей с ожогами на дому – в Украине. Мобильный оператор выделил от себя 10 миллионов гривен на важное медицинское оборудование для лечения ожоговых травм у детей и поощряет присоединяться к своим абонентам.

"Детская надежда" – это пример того, как небольшие донаты в 5 – 10 гривен могут помогать тысячам украинцев. За почти 5 лет сотрудничества абоненты Киевстара доказали, что для украинцев нет ничего невозможного. Ведь вместе и с благотворительной платформой dobro.ua было воплощено более 60 проектов по закупке медицинского оборудования и собрано почти 16 миллионов гривен . Мы рады, что в этом году можем помогать , в том числе детям с ожоговыми травмами ", - сказала Ирина Гуцал, директор благотворительной платформы dobro.ua.

В рамках инициативы собирают средства на уникальный лазер против ожоговых рубцов у пострадавших детей. Каждый абонент предоплаченной связи может сделать разовый перевод с помощью SMS с суммой от 1 гривны на номер 450025, присоединиться к проекту через пожертвование по банковской карте на сайте dobro.ua или подключить пакет "Киевстар ТВ: Благотворительный", 40% стоимости которого ежемесячно будут направлены на поддержку проекта.