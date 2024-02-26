Центр хирургии осложнений больницы им. Мечникова получил современное медоборудование от АТБ и Райффайзен Банк

Одним из самых больших медицинских хабов Украины сегодня считается областная клиническая больница им. Мечникова в Днепре, где идет непростой процесс восстановления здоровья и реабилитации как гражданского населения, так и украинских защитников. Чтобы этот процесс был максимально эффективным, ответственный украинский бизнес делает собственный весомый вклад реагируя на запросы медиков и закупая для больниц современное медицинское оборудование.

На днях АТБ и Райффайзен Банк передали новое медоборудование в Днепропетровскую областную больницу им. Мечникова стоимостью в три миллиона гривен, которые бизнес-партнер компании Райффайзен Банк Украина передал Всеукраинскому благотворительному фонду "АТБ".

В рамках такого благотворительного сотрудничества Центр хирургии осложнений, где создано новое торакальное отделение, получил эндоскопическую стойку с комплектующими: электрохирургический блок ERBE VIO 300 S, эндоскопический процессор AQ-100, видеогастроскоп VGT-Q30J, источник света AQL-100, видео видеобронхоскопы VBC-Q30 и VBC-1T30, гистеропомпа AFP-1 и т.д.

Теперь оборудование нового поколения будет помогать хирургам больницы проводить операции на легких, бронхах, трахее, диафрагме и пищеводе, останавливать бронхиальные кровотечения, а также лечить заболевания и травмы органов грудной клетки, что в условиях сегодняшнего дня очень важно. Это оборудование значительно расширит оперативные возможности для врачей, позволит спасать жизнь и оказывать квалифицированную помощь воинам со сложными ранениями.

Как патриотический и ответственный бизнес, АТБ оказало поддержку медицинских учреждений приоритетной частью собственной стратегии развития. Но не менее важно, что вокруг решения этой задачи компания объединяет как партнеров по бизнесу, так и миллионы рядовых украинцев.