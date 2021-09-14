Центр Днепра хотят сделать полностью пешеходным: авто пустят по подземным тоннелям. Фото

Уже в следующем году центр города Днепр станет пешеходным, а автомобили на данном участке пути, пустят по подземным туннелям. В так называемом "Золотом квадрате" размесят рестораны, торговые центры, площади, фонтаны, зоны отдыха для детей и взрослых.

Как рассказал председатель Общественного совета при Днепровском горсовете Геннадий Корбан в интервью телеканалу ДніпроTV, на полное воплощение концепции пешеходного центра города уйдет около пяти лет. Темпы обустройства пешеходной зоны будут зависеть от скорости строительства станций метрополитена (чтобы посмотреть фото, видео доскрольте новость до конца).

Корбан проинформировал, что автомобили, которые сейчас проезжают центральной частью города, пустят по подземному тоннелю, который пройдет под проспектом Яворницкого. Тоннель будет начинаться между улицей Баррикадной и улицей Сечевых Стрельцов. "Выныривать" он будет в районе бывшего "Лотоса", недалеко от бывшего "Нацбанка". Часть центра будет обслуживать городской трамвай.

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Он отметил, что в центре города "будет много воды и современных архитектурных решений". В частности, станции метро, расположенные в центре, будут выполнены по архитектурной концепции дизайнерского бюро из Лондона Zaha Hadid.

"Некоторые сложности есть в исполнении дизайна этих станций, потому что подобные работы не выполнялись в Украине. Но сегодня наши инженеры нашли способы, чтобы реализовать эту задумку", – сказал Геннадий Корбан.

Он же сообщил, что центральной части города придадут максимально исторический вид - отреставрируют здания, на одной из таких обновленных улиц устроят "театральный квартал".

Также, в центре города планируют построить Успенский собор, сбор средств на строительство которого уже начали.

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