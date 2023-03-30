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29 марта 1933 года после нелегальной поездки по Советскому Союзу валийский журналист Гаррет Джонс выпустил пресс-релиз, в котором заявил о Голодоморе.

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Негайно на його голову впала ціла лавина звинувачень у брехні. Кампанію проти Джонса очолили голова московського бюро газети "Нью-Йорк Таймс", лауреат Пулітцерівської премії британець Волтер Дюранті та кореспондент агенції "Юнайтед Прес" американець Юджин Лайонс.

Мерзенність ситуації полягала в тому, що обидва "ланцюгові пси демократії" та захисники свободи слова знали про Голодомор з мільйонами загиблих. Знали, але на "прохання" заступника завідувача Відділу преси та інформації Народного комісаріату закордонних справ СРСР Костянтина Уманського виставили Джонса брехуном.

Ціна питання – дозвіл радянської влади на висвітлення Московських показових судових процесів проти шістьох англійських інженерів у квітні 1933 року, т. з. "Справу Метро-Вік", до слова, сфабрикованої чекістами. А "псам демократії" дуже кортіло подальших Пулітцерівських премій та великих гонорарів. Тож вони погодилися.

"Ми визнали цього чортового Джонса брехуном, хоча й в обтічних фразах, щоб заспокоїти свою совість. Потім, коли з брудною справою було покінчено, хтось послав за горілкою і закускою, Уманський приєднався до святкування, і вечірка тривала до ранку" (Юджин Лайонс).

Кампанію проти Ґарета Джонса підтhимав своїм авторитетом знаменитий драматург, лауреат Нобелівської премії Бернард Шоу. Але про цю моральну потвору, фаната Леніна, Мусоліні, Гітлера і головне – Сталіна якось іншим разом.

...А Ґарет Джонс за свою сміливість і принциповість розплатився власним життям. Через два з половиною роки його викрадуть і напередодні тридцятиріччя з дня народження вб`ють енкаведисти.