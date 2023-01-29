'Цена поражения значительно выше цены борьбы!' Залужный призвал уберечь Украину от новых попыток вооруженного захвата

Украинцы должны быть мужественными, чтобы выгнать российских захватчиков из своей земли. Также нам понадобится сила, чтобы победить врага и обезопасить свою страну от новых попыток вооруженного захвата.

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Цена борьбы очень высока, однако цена поражения будет значительно выше. Об этом в 105-ю годовщину боя под Крутами, когда украинцы, в частности студенты приняли бой на одноименной железнодорожной станции и остановили большевистские войска в 1918 году, заявил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Он напомнил о героическом сопротивлении большевистскому нашествию, которое оказывали участники битвы под Крутами более ста лет назад - и отметил, что сегодня украинцы, как и тогда, вынуждены защищать свое государство с оружием в руках.

"Память делает нас сильнее. Украинские воины под Крутами отдали жизнь, но защитили независимость и завоевали международное признание для своего молодого государства. Сегодня мы достойно продолжаем их дело. Как зимой 1918-го, так и 2022-го лучшие из лучших стали в защиту Киева и всей Украины от российского нашествия", - написал Залужный.

Он признал, что за свою борьбу и за предстоящую победу Украина платит высокую цену. Однако, как показывает история, прекратив сопротивление, украинцы потеряют намного больше.

"Цена борьбы высока. Но цена поражения, и мы это знаем с уроков истории, значительно выше. Поэтому мы не остановимся, пока не выгоним векового врага из нашей земли. Должны быть сильными настолько, чтобы победить и оградить государство от новых попыток вооруженного захвата" , – отметил Главнокомандующий ВСУ.

29 января Украина отмечает День памяти Героев Крут. В этот день в 1918 году около 600 украинских бойцов, среди которых было немало студентов, вступили в бой с большевистскими войсками, которые с 2017 года пытались оккупировать Украину. Большевистские силы в том бою оценивались в 4-7 тысяч.

Бой длился несколько часов: были отбиты несколько атак, боевые потери большевиков составляли до 300 убитых, были также ранены и пленены.

Чтобы избежать окружения, украинским войскам отдали приказ отойти. Тогда, отступая, часть студенческой сотни попала в окружение. Взвод в сумерках потерял ориентир и вышел на станцию Круты, которую уже заняли красноармейцы. Около 30 молодых мужчин большевики захватили в плен, пытали, а затем казнили.

Бой под Крутами приостановил продвижение большевистских войск и позволил УНР удержать Киев до завершения переговоров со странами Четверного союза (Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией).

9 февраля 1918 г. был подписан Берестейский мирный договор - УНР была признана как самостоятельное государство, а ее армия получила поддержку немецкой и австро-венгерской армий в борьбе с большевиками.

Напомним, 26 января Залужный и генерал Милли обсудили новый пакет военной помощи Украине. Также темой разговора стало то, как быстрее всего принять на вооружение ВСУ новые образцы военной техники.

Кроме того, как стало известно, Залужный отреагировал на расследование в Минобороны по закупкам продуктов, которые, по данным журналистского расследования, покупались в два-три раза дороже рыночных цен. Он заверил, что любая информация о коррупции будет тщательно проверена.