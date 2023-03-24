На фронте продолжаются ужасающие, кровопролитные бои. Каждый день Украина хоронит десятки своих бойцов. Раненых очень много, воины обгоревшие, без рук, ног, ранения в голову и прочее.

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Цена нашей жизни – сотни погибших на фронте. Потому прошу помогать!!!

Очень не хватает квадрокоптеров!! Дроны – это глаза подразделений, благодаря дронам уничтожаются вражеская техника и оккупанты.

Срочно нужно еще два дрона Мавик Комбо – 200 тыс грн. Два тепловизора – 104 тыс грн. Планшеты – 32 тыс. грн и добавить на автомобиль для разведчиков – 130 тыс. грн.

С понедельника выкупила 2 тепловизора – 141 тыс. 4 прицела – 96 тыс. 4 планшета – 32тыс. Ремонт автомобилей – 53 тыс. Еще 4 дрона Мавик 3 Комбо – 9400 тыс евро – 372 тыс. грн

Очень прошу помогать, на фронте все пылает и уничтожается!

Пайпал – [email protected]

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