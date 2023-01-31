Целью российского удара могла быть больница: в Харьковской ОВА рассказали подробности ракетной атаки

В ночь на понедельник российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по многоэтажному зданию в центре Харькова. Но на самом деле целью путинской армии была городская больница.

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В результате атаки пострадали трое мирных жителей, еще один человек погиб. Такое заявление в эфире всеукраинского телемарафона сделал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Собственно, последний прилет по Харькову, когда была частично разрушена 4-этажка и погибла женщина, у нас есть информация, что целью на самом деле была гражданская больница, которая находится в этом районе", – сказал он.

Следует отметить, что очередной обстрел украинской территории РФ произвела из Белгородской области. Скорее всего, ракеты запускали из зенитных систем С-300. В результате обстрела был полностью разрушен четвертый этаж одного из подъездов многоквартирного дома.

Погибшей оказалась женщина-пенсионерка. У жертвы в момент трагедии находился ее муж. Он чудом серьезно не пострадал.

Напомним, в воскресенье, 29 января, российские оккупанты нанесли очередной удар по Херсону. Сейчас известно о трех погибших в результате обстрела, двух мужчинах и одной женщине. Еще шесть человек получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска в субботу, 28 января, нанесли авиаудар по Середино-Буде на Сумщине. В результате разрушены детсад, спорткомплекс и более 11 жилых домов.

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