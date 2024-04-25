'Третью неделю продукты ищем по всей области', – военный раскритиковал ДОТ

Выбранные ГП "Государственный оператор тыла" поставщики провалили обеспечение питания воинских частей 59 бригады.

Об этом в комментарии LIGA.net. сообщил заместитель командира одной из воинской части полковник Александр Заиченко.

"Начальник логистики 59-й бригады полковник Александр Заиченко сообщил, что избранный в регионе места постоянной дислокации (МПД) его части поставщик "Твой хлеб" обеспечивает часть продуктами всего на 45%. По словам полковника, похожая ситуация и в других подразделениях", – говорится в материале LIGA.net.

Военные жалуются, что избранный ДОТ поставщик ООО "Твой хлеб" не смог обеспечить поставки продуктов питания, наиболее критическая ситуация - в постоянной дислокации (ППД).

"800 человек находятся в ППД. Третью неделю мы пищевые продукты ищем по всей Винницкой области. Овощи – прежде всего, потому что мы сделали запас круп и нескоропорта. А солдаты привыкли видеть на столе и овощи, и фрукты, и молочку, и колбасы, и йогурт. А сейчас ничего не видят. Жумадилов обещает, что ситуацию исправят. , то не сварили бы борщ и суп", – отмечает полковник Заиченко.

Он добавил, что в ППД находятся возобновляемые после ранения бойцы люди, выполняющие охрану воинской части.

По информации LIGA.net, компания "Твой Хлеб" в марте получила от ДОТ контракт стоимостью 1,35 млрд грн на поставку в пять секторов. Ее владельцем является Николай Искра. Он с 2020 руководит штабом партии "Слуга народа" в Коростенском районе Житомирской области. Компания входит в орбиту ЧАО "Овручский хлебозавод" и ЧАО "Коростенский хлебозавод". У них один адрес на троих. 23 апреля закупочная организация Минобороны обвинила ООО "Твой Хлеб" в сорвании поставок продуктов для ВСУ.