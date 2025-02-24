Третий год войны: в Фонде Рината Ахметова рассказали о помощи украинцам в сложных обстоятельствах

Сегодня – третий год после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Третий год – испытание устойчивости, неравнодушия и внутренней силы каждого украинца. Фонд Рината Ахметова с первых дней войны в 2014 году развернул программу помощи гражданским. С 24 февраля 2022 года также оперативно реагирует на запросы поддержки людям, которые из-за войны войны оказались в сложных обстоятельствах.

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Основные направления работы программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней" – неизменны. Это предоставление людям продуктов питания, медикаментов, психологической поддержки, помощи в лечении и реабилитации после ранения. А именно:

– 13,4 млн наборов с продуктами первой необходимости передано для гражданских на линии фронта, в прифронтовых районах и вынужденных переселенцев по всей Украине;

– Более 1 млн украинцев оказана помощь квалифицированных психологов Фонда;

– 800 тысяч единиц медикаментов и гемоконтейнеров передал Фонд как в медицинские учреждения Украины, так и для населения;

– Более 11 тысяч человек оказана помощь на лечение и реабилитацию;

– Фонд помогает обустроить зоны совместного использования в социальном жилье от проекта "ЯМариуполь. Жилье".

Кроме этого, Фонд продолжает заниматься детьми:

– Почти 6 млн детей со всей Украины получили поддержку в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям!";

– После российского теракта в июле 2024 года Фонд передал "Охматдету" медицинское оборудование. Благодаря ему более 4 тысяч детей ежегодно получат возможность пройти точную диагностику и жизненно необходимые операции;

– 5 тысяч детей отдохнули, оздоровились и получили психологическую помощь в рамках проекта "Мирный отдых детям Украины";

– 170 курсов реабилитации проведено для детей, раненых из-за боевых действий.

– Более 230 детей до 7 лет получили помощь в слухопротезировании.

С 2014 года Фонд собирает и сохраняет истории мирных жителей Украины о войне. На сегодняшний день уже более 130 тысяч человек доверили свои истории Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее – по ссылке.