Тренинги, которые спасают жизни: в Виннице прошли обучение энергетиков по домедицинской помощи при поддержке Фонда Андрея Матюхи

Каждый день, рискуя собственной жизнью, энергетики восстанавливают объекты, разрушенные вражескими обстрелами. Умение действовать в критические минуты и оказать первую помощь может стать решающим и спасти жизнь. Именно поэтому в рамках программы "Защита ремонтников Укрэнерго" проходят тренинги по доврачебной помощи от проекта FAST при поддержке Фонда Андрея Матюхи.

На этот раз в Виннице энергетики учились самостоятельно останавливать кровотечение, накладывать жгуты и правильно тампонировать ранения. Им также показали техники фиксации травм, научили оценивать сознание и проводить сердечно-легочную реанимацию. Организаторы постарались создать максимально реалистичные сценарии. Каждый участник ответственно подходил к практике, ведь понимал, что в реальных условиях ошибки могут стоить слишком дорого.

С начала полномасштабного вторжения ремонтные бригады постоянно находятся под угрозой. Противник системно наносит удары по энергетической инфраструктуре. Разрушено более 63 тысяч объектов. Погибли как минимум 160 энергетиков, 13 из них — прямо во время выполнения ремонтных работ. Еще более 300 получили тяжелые ранения.

"Эти люди фактически каждый день рискуют жизнью ради того, чтобы в наших домах был свет даже в самые темные времена. Мы можем сделать так, чтобы энергетики чувствовали себя более защищенными. Это наша благодарность им", — комментирует Андрей Матюха.

Программа "Защита ремонтников Укрэнерго" охватит всю страну. Запланировано 75 тренингов, в которых обучение пройдут более 1500 энергетиков. Каждый получит именной сертификат и опыт, который поможет не растеряться в критический момент.

Для Фонда Андрея Матюхи этот проект стал еще одним способом помочь стране во время войны. Ранее фонд уже поддержал детскую больницу "Охматдет" современным оборудованием для экстренных операций. А еще команда приняла участие в проекте "Origami for Ukraine" — арт-инициативе, которая собирала средства на реабилитационные центры для военных.