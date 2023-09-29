Трехлетнее судилище над Погребиским по доносу госпредателя Волошина снова затягивается – на этот раз судья ушла в отставку

Депутат Киевсовета из фракции "Европейская Солидарность", офицер ВСУ, воин-десантник Александр Погребиский был вынужден взять отпуск, чтобы прибыть на заседание в Печерском суде по клеветническому доносу одиозного "регионала" Олега Волошина. Несмотря на то что экс-нардепу от ОПЗЖ Олегу Волошину в Украине инкриминируют государственную измену, судилище против Александра Погребиского продолжается.

Об этом сообщила "Европейская солидарность". В политсиле отмечают, что эта история длится более трех лет.

Сам же Александр Погребиский сообщил в Facebook, что на этот раз заседание снова не состоялось, причина – судья ушла в отставку.

"Уже прошло три года, но до сих пор еще не состоялось предварительное заседание. То есть оно постоянно переносится по разным причинам. Сегодня снова заседание не состоялось, оно будет перенесено. Как сказали представители канцелярии, будет назначен новый судья, он уже будет рассматривать дело, о чем мне будет сообщено отдельной повесткой", – сказал Погребиский в комментарии журналистам.

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По словам сопредседателя фракции "Евросолидарность" Ирины Геращенко, эта история уже превратилась в театр абсурда.

"Саша участвовал в боях под Соледаром, был контужен. Волошин сбежал из Украины еще до войны, СБУ обвиняет его в государственной измене. Но абсурдное дело продолжается", – отметила Геращенко.

"Я прохожу по этому делу как подозреваемый в нападении на государственного деятеля, в прошлом народного депутата от ОПЗЖ Волошина, который в настоящее время имеет подозрение о государственной измене, скрывается от органов СБУ, бежал из страны до начала широкомасштабной войны, в то время как я взял в руки оружие, находился в батальоне территориальной обороны, эвакуировал детей из Ирпеня и Бучи, ушел в ВСУ, освобождал Херсон, Бахмут, был в окружении в Соледаре, получил боевые травмы и продолжил службу в ДШВ, передаю свой опыт мобилизованным гражданам, пришедшим в ДШВ", – объяснил военный.

"Я знаю, что это политическая история, я знаю, что власти выгодно депутата Киевсовета Погребиского, который является по сути оппозиционером, как можно дольше держать на крючке вот такими судебными заседаниями. Это дело можно было уже давно закрыть в отсутствие доказательств, оправдать и не позориться этим. Это же не я позорюсь, а они", – подчеркнул Александр Погребиский.

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Михаил Бондарь отметил: "Три года назад я присутствовал, как и многие мои коллеги, здесь, на суде, брали Александра на поруки, доказывали, что ОПЗЖ должна быть закрыта как политическая сила. Люди, которые представляют ее в парламенте должны сложить мандаты, к чему сейчас потихоньку все и идет. И мы говорили, что Волошин – предатель. После полномасштабного вторжения мы это все увидели, человек сбежал к своим хозяевам в Московию. Он сейчас там. Поэтому я считаю, что логично должно быть следователями закрыто это дело, если не в самом начале, то после того, как Волошин сбежал".

"Если бы СБУ вовремя реагировала на антигосударственные призывы народных депутатов, в частности Волошина, когда он позволял себе с трибуны говорить, что украинское государство не суверенное, то, возможно, эти люди, которые таким образом пытались его воспитать, не делали бы этих вещей", – считает Погребиский.

Как известно, 21 июля 2020 года Александр Погребиский возле Верховной Рады стал случайным свидетелем инцидента, когда нардепа Волошина в знак протеста против его антиукраинских заявлений с трибуны парламента облили зеленкой.

"С моей стороны не было абсолютно никаких действий, в которых меня можно обвинять. Я считаю, что это абсолютно политическое давление на меня как на оппозиционного украинского политика. Это политическое давление на политическую партию "Европейская Солидарность", в частности из-за этих судебных дел ", – объяснил тогда Погребиский.

По клеветническому доносу Волошина тогда Александра Погребиского задержали силовики. Печерский райсуд Киева отпустил его под личные обязательства лидера "ЕС" Петра Порошенко и народных депутатов. Все эти годы рассмотрение дела затягивалось из-за постоянной неявки в суд Волошина и его представителей.

"Это дело – политическое давление со стороны представителей ОПЗЖ. Партии, которая является оппозиционной для всего государства в целом. Но риторика и тезисы, которые несут представители этой партии, народные депутаты и Волошин, враждебны государственному суверенитету, независимости нашего с вами государства. И конечно, это политическое давление на своих политических оппонентов посредством заявлений, вот такого привлечения к делам представителей политических оппонентов", – заявил Погребиский после очередного сорванного заседания суда. "Хочу напомнить всем, что до сих пор тянутся скандальные дела у Маруси Зверобой и Софии Федины, также у Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко", – напомнил военный.

14 сентября 2022 года Печерский суд прислал очередную повестку Александру Погребискому, который после боевой травмы на фронте проходил лечение. "Интересен тот факт, что предыдущая повестка о вызове в Печерский суд была на 09 марта 2022 года. И я появился, потому что выполняю свои процессуальные обязательства, но судей, что там судей... суд был закрыт", – сообщил депутат-десантник.

Депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности", лидер ветеранской организации "Res_Publika. Братья по Оружию" Александр Погребиский 24 февраля в партийном офисе присоединился к батальону теробороны. Погребиский участвовал в защите столицы и эвакуации жителей Ирпеня, одним из первых вошел в только что освобожденную от оккупантов Бучу и показал жуткие кадры разоренного города.

"Мы заехали одними из первых вместе с патрульной полицией. То видео с расстрелянными гражданскими на дороге, которое видел весь мир, я снимал на телефон с машины. Это был просто ужас… С 2014 года для меня это было тяжелее всего. Я многое видел, но Буча останется в моей памяти на всю жизнь. Эти расстреляные гражданские... Мы находили убитых ребят-активистов рядом в недостроях. Над ними издевались. Одному выкололи глаза, отрезали нос и застрелили. Просто изверги", – рассказал военный в интервью "Цензор.НЕТ".

После освобождения Киевщины Александр Погребиский продолжил службу в 46-й бригаде Десантно-штурмовых войск, которая участвовала в боях за освобождение Херсона и Донбасса в районе Бахмута и защищала Соледар. В боях получил контузии и ранения.

Сейчас младший лейтенант Александр Погребиский проводит обучающую подготовку для мобилизованных в Десантно-штурмовые войска.