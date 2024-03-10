Требовал отменить штраф: житель Луцка подал в суд на ТЦК и выиграл дело

Житель Луцка Волынской области выиграл суд против районного центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Тот обвинил мужчину в нарушении правил военного учета и назначил штраф.

Однако ответчик не предоставил этому доказательств, поэтому судебная инстанция удовлетворила жалобу военнообязанного и отменила штраф. Об этом идет речь в решении Луцкого горрайонного суда.

Все началось в октябре 2023 года, когда на территории Гороховской ОТГ осуществлялось оповещение военнообязанных для уточнения учетных данных. Как отмечают в решении, истец достиг 27 лет, но не явился в ТЦК для уточнения данных, поэтому его оштрафовали за это.

Постановление принял начальник Луцкого РТЦК и СП от 26 октября 2023 года. Согласно нему, за нарушение правил воинского учета в военное время (ч. 2 ст. 210 КУоАП) гражданин должен был заплатить 1700 грн штрафа.

Однако мужчина обвинение отверг и в заявлении к суду от 16 ноября 2023-го просил отменить такое решение. Он утверждал, что ему "надлежащим образом не сообщили, что против него открыли производство". Кроме того, в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства, что власти Гороховской громады "надлежащим образом сообщили мужчине о необходимости явки в ТЦК". Ведь, как добавляют в решении, по требованию ТЦК исполнительные органы обязаны извещать призывников.

По данным суда, Луцкий РТЦК не предоставил доказательств того, что мужчине вручили повестку. Более того, он не является жителем Гороховской ОТГ, а проживает в Луцке, поэтому местные власти "не должны были сообщать его о необходимости явки в ТЦК".

"Ответчиком не было предоставлено суду каких-либо надлежащих и допустимых доказательств оповещения истца о его обязанности прибыть в ТЦК на 13 октября 2023 года. Это свидетельствует об отсутствии в его действиях состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 210 КУоАП, поэтому исковые требования следует удовлетворить полностью", – говорится в решении.

Таким образом лучанин смог выиграть дело против Луцкого РТЦК и СП, с которого суд еще и решил взыскать судебный сбор в размене 536 гривен. Законную силу решение вступило 19 января 2024 года.

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