Украину захлестнула волна загадочных самоубийств: подростки травятся таблетками и выпрыгивают из окон

Украину накрыла волна подростковых самоубийств, причиной которых могли стать так называемые группы смерти в социальных сетях и "челленджи", которые там пользуются популярностью. В полиции с выводами пока не спешат, а вот друзья и близкие погибших считают, что суициды могли быть совершены под чьим-то влиянием.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

16 февраля в Боярке Киевской области в лицее "Гармония" две семиклассницы в туалете учебного заведения приняли сразу по 40 таблеток Дротаверина (аналог ношпы). Одна из девочек скончалась, вторая сейчас находится в реанимации. По словам врачей, у нее была сильнейшая интоксикация.

Как сообщили OBOZREVATEL в полиции Киевской области, идею выпить таблетки девочки почерпнули в сети TikTok. Там был опубликовано видео челленджа, где предлагалось принять 40 таблеток этого препарата "и посмотреть, что будет".

Кстати, это не первый подобный опасный челлендж. В соцсетях предлагали детям глотать капсулы со средствами для стирки, засовывать в рот опасные для здоровья снюсы (заменители табака). После этого многим становится очень плохо.

Знакомые школьниц пишут, что девочки пытались не просто повторить челлендж, а это суицид. По их словам, у одной из учениц были серьезные проблемы в семье, "ужасные отношения с родителями". И это, по словам знакомых, и послужило причиной самоубийства. Правда, почему и вторая девочка пошла на это – неизвестно.

Девочки купили таблетки в количестве 80 штук в аптеке. По словам главы "ассоциации международных фармацевтических производителей" Владимира Игнатова, Дротаверин в аптеках отпускают без рецепта.

"Этот препарат принадлежит к категории безрецептурных. Однако у фармацевта должен был возникнуть вопрос – зачем школьницам этот препарат в таком количестве? Они же не одну упаковку купили. Обычно дети редко ходят в аптеку за лекарствами, они приносят рецепт или записку с названием лекарств. А тут сразу 80 штук таблеток купили. Фармацевт мог хотя бы поинтересоваться зачем? Это бы как-то усложнило им процесс покупки лекарства", – говорит OBOZREVATEL Игнатов.

В последнее время по Украине буквально прокатилась волна самоубийств подростков.

Так, в Киеве 2 февраля на улице Михаила Максимовича в Голосеевском районе произошла трагедия. С балкона 17-го этажа высотки выпала 13-летняя девочка Ника. Школьница погибла.

Ее родные считают, что покончить жизнь самоубийством Нику подтолкнули группы смерти в соцсетях.

"Это наше предположение. Пока идет следствие, телефон дочки находится в полиции, там его просматривают. Выводы будут известны примерно через месяц, тогда нам его вернут. Но я залезла в Telegram, точно знаю, что она состояла в одной группе, правда, это группа знакомств, там собираются подростки по интересам. Но говорят, что и через знакомства их втягивают в эти группы смерти", – говорит OBOZREVATEL Светлана, мама погибшей девочки.

Она рассказывает, что девочка постоянно сидела с телефоном. Они пробовали его отобрать, но было дистанционное обучение и девочка попросила его вернуть, потому что он ей был нужен для учебы.

"За несколько дней до смерти дочка действительно в своем блокноте сделала несколько странных рисунков. Обычно она их раскрашивает, но эти нет, они были черно-белые. Там она изобразила "полет в никуда". Но вела она себя как обычно, ничто не предвещало беды. В тот день она вернулась со школы, покушала, поспала, потом собралась на английский к 4-м часам. Веселая ушла. Но до английского она не дошла, что-то ее заставило повернуть и пойти на тот балкон, возможно, пришло какое-то задание", – говорит мама девочки.

Родственник Ники Вячеслав Выдоборец на своей страничке в Facebook рассказал, что происходило с Никой в последнее время. По его словам, девочка росла в семье, в которой любовь и уважение всегда были на первом месте. "Строила планы на будущее. Любила семью, обожала младшего братика. Отличница, прекрасно рисовала, писала стихи", – написал он.

Но первые изменения все-таки в поведении девочки проявились после зимнего карантина. У нее пропало желание делать уроки, она не выпускала телефон из рук даже во время еды.

"Как-то на вопрос бабушки "как дела?" ответила "еще не сдохла". А выходя с бабушкой из дома посмотрела на многоэтажку и спросила "Как человек падает с балкона?" Несколько ночей перед трагедией Ника не спала. От бессонницы поднялось давление и очень болела голова", – написал Вячеслав.

Также он говорит, что перед прыжком она отправила в группу голосовое уведомление "Наконец-то я умру".

Вячеслав сообщает, что на одном из рисунков Ники была нарисована карта местности, а в углу нарисована дверь с надписью "ад". Также нарисованы глаза, губы и стоит дата 02.02. Это день смерти Ники.

Еще одна загадочная смерть произошла в Харькове не так давно. Там пропал 15-летний Антон Логвинов. Примерно в 19 часов 8 февраля он ушел из дома и больше не вернулся. Двое суток его искали всем городом. Тело мальчика нашли под мостом.

По словам спикера полиции Харьковской области Елены Бараник, на теле ребенка обнаружили травмы, которые свидетельствуют о падении с высоты. "Но сам ли он прыгнул или ему кто-то помог, это пока выясняет следствие. Назначено более десятка экспертиз, некоторые из них будут длиться долго", – говорит OBOZREVATEL Бараник.

По ее словам, среди версий смерти подростка нету версии, связанной с группами смерти.

15 февраля в Дарницком районе столицы на улице Княжий Затон с балкона 14-го этажа выпала 13-летняя девочка. Полиция пока не знает, с чем связана ее смерть.

17 февраля в том же Дарницком районе Киева с 16-го этажа высотки на ул. Вербицкого выпала 15-летняя девушка.

28 января в поселке Чайки под Киевом с балкона 15-го этажа жилого дома выпал 10-летний мальчик. Перед тем как совершить самоубийство он снял с себя куртку, ботинки и рюкзак.

По словам специалистов, многие проблемы подростков связаны с их психологическими особенностями и с невозможностью контролировать себя, свои эмоции и поступки.

Вице-президент Украинской ассоциации психоанализа Владимир Мамко поясняет: "Подростки начинают вписываться во взрослую жизнь, которая ассоциируется у него с теми, кто задает систему ценностей. TikTok – это такой себе товарищеский голос извне. К тому же он призывает сделать что-то по приколу. А это "по приколу" доступно подростку. Потому что хорошо учиться, зарабатывать, строить взрослые отношения – это пока слишком сложно, на это у подростка нет ресурса. А вот "по приколу" – станцевать под известную музыку, к примеру, это доступно. Это вроде игры во взрослую жизнь. Но у подростка пока не хватает способности оценить информацию, поскольку у него просто нет жизненного опыта. К тому же психика его подвижна. И поэтому если голос из TikTok говорит "делай как я и все будет хорошо", то он делает. И это основная причина таких бед", – говорит OBOZREVATEL психолог.

Психолог Наталья Валедова добавляет, что дети в подростковом возрасте в наше время имеют большой доступ к информации, но не способны ее обрабатывать в силу своих физиологических особенностей.

"В этом возрасте дети зависимы от оценок окружающих, особенно сверстников или чуть старше. И они попадают в зависимость. Они склонны кого-то идеализировать и драматизировать то, что с ними происходит. Они также склонны к подражанию. При этом они наивны, внушаемы, у них нет опыта и осторожности", – поясняет OBOZREVATEL Валедова.

Этими слабыми сторонами подростков и пользуются люди, владеющие деструктивными психологическими методиками. Они и приводят детей к тому, что они решаются на такие поступки.

Психолог советует родителям быть ближе к своим детям, проводить с ними больше времени, беседовать. Но не быть прокурорами, а стать наставниками и партнерами. Делиться с ними своим опытом.

Также, по мнению психолога, необходимо приучить детей заранее к контролю, что родитель может зайти на страничку своего ребенка и посмотреть с кем он общается. Приучить его правилам безопасности. К тому, что если нельзя общаться с незнакомым человеком на улице, то то же самое правило нужно соблюдать и в сети.