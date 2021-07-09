Трассу М-14 на подъездах к Николаеву отремонтируют в этом году в рамках "Большой стройки"

В этом году в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируется капитально отремонтировать трассу М-14 на подъездах к Николаеву.

Об этом сообщила Николаевская ОГА. Дорожники уже начали устройство финишного слоя покрытия на участке трассы в самом Николаеве. Участок ремонта дороги М-14 охватывает улицы: Веселиновская, Одесское шоссе, Большая Морская, Никольская, Пушкинская, проспект Героев Украины и мостовые переходы через реки Южный Буг и Ингул.

В частности, продолжается укладка щебеночно-мастичного асфальтобетона по всей ширине проезжей части по улице Веселиновская. Параллельно работают два асфальтоукладчика. Толщина верхнего слоя покрытия – 5 сантиметров.

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В ОГА предупредили водителей, что движение по улице Веселиновская перекрыто. Проезд транспорта осуществляется Одесским шоссе.

Трасса М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск входит в систему международных транспортных коридоров и проходит через Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области, связывая крупные промышленные и административные центры.

Дорога также совпадает с туристическим маршрутом Одесса – Николаев – Херсон. На Николаевщине протяженность трассы составляет 130 километров, 10,6 км совмещаются с улицами Николаева.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что при условии достаточного финансирования будет возможным восстановить до конца 2023 года всю сеть общегосударственных дорог (трасс между городами), за которую отвечает Укравтодор. Это более 20 тысяч километров.