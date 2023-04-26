Трансформаторы, генераторы и спецодежда: Херсонщина получила энергетическое оборудование от Литвы и Германии. Фото

В Херсонскую область прибыла новая партия энергетического оборудования, благодаря которому удастся вернуть свет в дома местных жителей. Эту помощь, оказанную Литвой и Германией, Херсонщине передало Министерство энергетики Украины.

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Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация в Telegram. В область в частности доставили силовые трансформаторы и генераторы для временного питания.

Вместе с ними иностранные партнеры также передали Херсонщине спецодежду, материалы для оборудования воздушных линий, выключатели и разъединители разных классов напряжения и трансформаторное масло.

Это оборудование и материалы наши энергетики используют для проведения аварийно-восстановительных работ, после которых еще больше жителей региона снова будут иметь свет в своих домах.

"В общей сложности при координации Минэнерго для нужд "Херсоноблэнерго" распределено около 230 тонн оборудования", – отметили в ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине от обстрелов страной-террористкой Россией объектов энергетической инфраструктуры нашего государства больше всего пострадали деоккупированные территории и те, где ведутся боевые действия.

Особенно велики разрушения на Херсонщине, где оккупанты уничтожали все энергообъекты.

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