Работал с утра до ночи, чтобы люди вернулись в свои дома: в Харьковской области погиб сапер из Тернополя

В Харьковской области в районе Изюма 4 января во время разминирования из-за детонации боеприпаса погиб начальник группы пиротехников из Тернополя, подполковник Сергей Гоцуляк. С начала полномасштабного вторжения сапер работал в различных деоккупированных районах, его группа обезвредила тысячи взрывных устройств, которые враг оставлял после себя.

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Каждый день рисковал жизнью

Трагедия случилась 4 января под Изюмом. Из-за детонации боеприпаса погиб 42-летний подполковник службы гражданской защиты, начальник группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины Тернопольской области Сергей Гоцуляк.

Вместе с ним был ранен еще один сапер, его направили в больницу.

Сергей Гоцуляк с начала полномасштабного вторжения занимался тем, что разминировал освобожденные территории. Полтора месяца его группа работала в Киевской области после того, как врага выгнали оттуда. Они обследовали десятки больших и маленьких сел.

"Знаю этого человека лично и без преувеличения скажу, что он настоящий герой. После деоккупации нашей Великодымерской громады он был первым в разминировании нашей территории. Больше месяца каждый день он рисковал своей жизнью. Он действительно был настоящим руководителем, всегда был первым", – рассказал о нем спасатель из Броваров Киевской области Николай Юхта.

15 лет работал сапером

Сам Сергей Гоцуляк работал с утра и до поздней ночи, поскольку понимал, что люди торопятся вернуться в свои дома. Но россияне оставили там сотни сюрпризов.

"Он рассказывал, что оккупанты оставляли взрывные устройства в багажниках машин, на кухнях в плитах, в шкафчиках, на окнах, дверях, в кустах, в пластиковых стаканчиках, даже в детских игрушках. И все это нужно было внимательно осмотреть и, если что, мины и гранаты уничтожить. Работа была очень напряженной, не знаешь, где тебя ждет очередной сюрприз", – рассказывает его знакомый Виктор.

Больше всего он переживал, когда местные жители не прислушивались к советам саперов, шли или ехали по непроверенным полям, лесополосам. В результате в больницы попадали десятки искалеченных людей, некоторые гибли.

Сергей Гоцуляк 15 лет проработал сапером, разбирался во взрывных устройствах разных образцов. Многое повидал за время работы. На освобожденных территориях их группа находила противотанковые, противопехотные мины, а также те, что уже запрещены международными конвенциями. Но россияне используют их против украинцев.

Однако больше всего его поражало, что российские оккупанты натворили на захваченных украинских территориях.

"Его очень возмущало и даже злило то, что он увидел в селах под Киевом после ухода российских войск. Как эти оккупанты разносили помещения, уничтожали мебель, технику жителей, просто разрушали дома людей. Ему рассказывали и о том, что творили россияне в этих селах. Это очень сильно на него подействовало", – говорит его знакомый.

В самом отряде тернопольских спасателей говорят, что для них гибель Гоцуляка – огромная потеря.