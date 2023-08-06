'Только всем народом мы это пройдем': Зеленский упрекнул украинцев, которые забыли о войне

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев, которые забыли о том, что в Украине уже 17 месяцев идет полномасштабная война, "вернуться в реальность". Он отметил, что нашей стране сейчас нужна сила и максимальная сосредоточенность на том, чтобы победить страну-агрессор Россию.

Видео дня

Об этом глава государства сказал в обращении к миру и украинскому народу в конце 529-го дня войны. Видео опубликовала пресс-служба ОП в воскресенье, 6 августа (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Украине нужна только сила, только максимальная сосредоточенность на том, чтобы добиться победы. Если кому-то уже кажется, что война "где-то там" и что победить в войне должен кто-то другой, то надо возвращаться в реальность", – подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что пройти эти испытания можно только всем народом.

"Только всем народом мы это пройдем. Надо каждый день давать результат для Украины и для всех, кто борется ради Украины. Благодарю всех, кто именно так приближает нашу победу!" – добавил украинский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский поделился с украинцами планами на следующую неделю, в частности предполагается новая коммуникация со странами-партнерами. Глава государства намерен сделать все, чтобы будущая неделя усилила позиции нашего государства.

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