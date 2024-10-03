Только 2% украинцев намерены выехать на зиму за границу – опрос 'Рейтинг'

98% украинцев не планируют покидать Украину в осенне-зимний период, несмотря на ракетные удары по энергетическим объектам и ожидания сложной зимы.

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Об этом свидетельствует исследование социологической группы Рейтинг "Деятельность энергетического комплекса Украины: оценки и практики потребителей".

Переместиться планируют около 10%: 4% в пределах области, 3% в пределах страны, 2% за границу. О планах перемещения чаще отмечают младшие опрошенные и жители Востока.

64% украинцев заявляют, что сейчас ситуация с энергоснабжением является стабильной и отключений нет, еще 31% отмечают, что есть минимальные отключения, у 4% отключение происходит часто и только 1% оценивает ситуацию как критическую. Среди регионов хуже всего ситуация в восточных областях: 13% опрошенных жителей отмечают частые отключения.

Абсолютное большинство (96%) опрошенных пытается экономно использовать электроэнергию: 74% пытаются делать это всегда, а 22% - время от времени. 4% не пытается экономить.

Опрос проводился с 20 по 23 сентября. Опрошены украинцы в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.