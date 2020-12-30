Тодуров – об итогах 2020 года: мы перенесли пандемию и прооперировали пациента весом 900 г

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
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Директор Института сердца Борис Тодуров

Генеральный директор Института сердца Министерства здравоохранения Украины Борис Тодуров подвел итоги 2020 года. По его словам, несмотря на все сложности из-за пандемии коронавируса, было и много прорывов. Например, его команда провела уникальные операции недоношенному малышу весом 900 г и 101-летнему долгожителю.

Об этом кардиохирург рассказал в видеообращении, опубликованном на его официальной странице в Facеbook. Кроме того, Тодуров акцентировал внимание на возобновлении трансплантологии в Украине после многолетнего перерыва (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Пришло время подвести итоги 2020 года. Мы перенесли тяжелую пандемию, которая забрала у нас наших родственников, близких, коллег. Возможно, это была пощечина от природы за то безобразное отношение, которое мы позволяем себе к ней. И нам нужно сделать выводы из этого. Первые вакцины, которые появились в разных странах, дают нам надежду на улучшение ситуации в следующем году", – сказал врач.

Он добавил, что вопреки таким тяжелым обстоятельствам, Институт сердца ни на миг не прекращал работать в штатном режиме. С первых дней пандемии COVID-19 он перестроил свою работу таким образом, чтобы половина учреждения обслуживала больных коронавирусом, а остальная часть – пациентов с проблемами сердца.

"К сожалению, около 40% наших сотрудников переболели и некоторые находятся до сих пор в тяжелом состоянии. Тем не менее мы выполнили свою функцию, свои миссию. Самый маленький пациент, который был прооперирован в этом году, весил всего 900 г, а самому старшему был 101 год. В этом году после многолетнего перерыва мы наконец-то возобновили нашу трансплантологическую программу. Мы сделали 9 трансплантаций сердца, благодаря нашим коллегам из Ковеля, Львова, из Киевской больницы скорой помощи", – подчеркнул Тодуров.

Подытоживая, он поблагодарил родственников, которые дали согласие на забор органов у их умерших близких, и медиков, которые проводили сверхсложные операции.

"Со всеми непростыми событиями этот год стал толчком для всех наших достижений и начинаний. Давайте, не оглядываясь, проведем старый год и настроим себя на все самое лучшее в следующем", – обратился директор Института сердца к украинцам.

Борис Тодуров

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Львове впервые в Украине провели одновременную пересадку сердца, почек и печени от посмертного донора. Тодуров также входил в команду трансплантологов, которые прибыли из Киева для помощи коллегам.

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