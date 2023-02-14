Точно в цель: воины ВСУ отменяли новейший комплекс РЭБ оккупантов ''Палантин''. Видео

Страна-агрессор Россия продолжает терять на войне против Украины редчайшие образцы своего вооружения. Воины Вооруженных сил Украины отминусовали новейший комплекс РЭБ российских оккупантов "Палантин".

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Соответствующее видео появилось в соцсети. Российское минобороны впервые показало работу "новейшего" комплекса радиоэлектронной борьбы "Палантин" прошлым летом сразу на фронте.

Там заявляли, что очередной "комплекс, якобы не имеющий аналогов, препятствует разведывательным беспилотным летательным аппаратам, а также якобы "глушит" ячейки сотовой связи и источники интернета на командных пунктах противника".

128 горно-штурмовая бригада развеяла очередную российскую пропаганду, нанеся точный удар, и уничтожила российский комплекс РЭБ "Палантин".

Стоит отметить, что поскольку видео момента уничтожения техники оккупантов сделаны украинским дроном "Лелека", вероятно, именно он позволил украинским защитникам выяснить точное местоположение российского "Палантина".

Напомним, защитники Украины продолжают прореживать ряды российских оккупантов. Украинские десантники показали, как точными ударами срывают наступательный потенциал врага.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинские пограничники уничтожили десятки оккупантов во время боев за Бахмут Донецкой области. Также защитники сбили вражеский беспилотник, корректировавший огонь.

Украинские воины уничтожают российских оккупантов не только под Бахмутом, но и в других направлениях. В частности, на днях вражескую колонну разгромили в Запорожье артиллеристы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.