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Точно в цель: воины ВСУ отменяли новейший комплекс РЭБ оккупантов "Палантин". Видео

Ольга Ганюкова
Общество
1 минута
1,9 т.
Точно в цель: воины ВСУ отменяли новейший комплекс РЭБ оккупантов 'Палантин'. Видео

Страна-агрессор Россия продолжает терять на войне против Украины редчайшие образцы своего вооружения. Воины Вооруженных сил Украины отминусовали новейший комплекс РЭБ российских оккупантов "Палантин".

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Соответствующее видео появилось в соцсети. Российское минобороны впервые показало работу "новейшего" комплекса радиоэлектронной борьбы "Палантин" прошлым летом сразу на фронте.

Там заявляли, что очередной "комплекс, якобы не имеющий аналогов, препятствует разведывательным беспилотным летательным аппаратам, а также якобы "глушит" ячейки сотовой связи и источники интернета на командных пунктах противника".

128 горно-штурмовая бригада развеяла очередную российскую пропаганду, нанеся точный удар, и уничтожила российский комплекс РЭБ "Палантин".

Стоит отметить, что поскольку видео момента уничтожения техники оккупантов сделаны украинским дроном "Лелека", вероятно, именно он позволил украинским защитникам выяснить точное местоположение российского "Палантина".

Точно в цель: воины ВСУ отменяли новейший комплекс РЭБ оккупантов ''Палантин''. Видео

Напомним, защитники Украины продолжают прореживать ряды российских оккупантов. Украинские десантники показали, как точными ударами срывают наступательный потенциал врага.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украинские пограничники уничтожили десятки оккупантов во время боев за Бахмут Донецкой области. Также защитники сбили вражеский беспилотник, корректировавший огонь.
  • Украинские воины уничтожают российских оккупантов не только под Бахмутом, но и в других направлениях. В частности, на днях вражескую колонну разгромили в Запорожье артиллеристы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

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