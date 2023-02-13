''Наказ с неба'': украинские десантники показали, как точными ударами срывают наступательный потенциал врага. Видео

Защитники Украины продолжают прореживать ряды российских оккупантов. Украинские десантники показали, как точными ударами срывают наступательный потенциал врага.

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Соответствующее видео опубликовала Десантно-штурмовые войска ВС Украины. Отмечается, что николаевские десантники активно применяют дроны для уничтожения путинской армии.

Начальник разведки одного из подразделений бригады подчеркнул, что БПЛА используют не только для проведения разведки, но и для нанесения ударов.

"Мы убедились, что применение дронов для нанесения предварительного огневого поражения противника имеет хороший эффект, ведь иногда помогает сорвать его наступательный потенциал. Поэтому мы активно пользуемся этим способом ведения оборонных действий", – пояснил он.

На опубликованных кадрах видно, как противник, понеся значительные потери, начал замедлять свое продвижение, а затем и вовсе остановился.

После этого украинские защитники накрывают захватчиков артиллерией, что заставляет их убегать, бросив оружие и раненых.

Стоит отметить, что российская армия после полномасштабного вторжения в Украину почти год назад понесла многочисленные потери среди личного состава и военной техники. На 355-й день войны в ее рядах недосчитывают уже более 138,3 тыс. военнослужащих, ставших "двухсотыми".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинские пограничники уничтожили десятки оккупантов во время боев за Бахмут Донецкой области. Также защитники сбили вражеский беспилотник, корректировавший огонь.

Украинские воины уничтожают российских оккупантов не только под Бахмутом, но и в других направлениях. В частности, на днях вражескую колонну разгромили в Запорожье артиллеристы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.