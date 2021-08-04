Тимошенко: огромная команда профессионалов работает для того, чтобы достойно отметить 30-летие Независимости

Празднование 30-й годовщины Независимости Украины пройдет с 22 по 24 августа. В течение трех дней по всей стране состоится более 150 мероприятий – от политических форумов до концертов и парадов.

Об этом во время форума "Украина 30" рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. По его словам, праздничные мероприятия по случаю 30-летия Независимости Украины готовятся уже почти год.

"Работает огромная команда профессионалов для того, чтобы достойно отметить самый большой праздник в истории Украины", – написал он в Facebook по результатам форума.

Среди знаковых мероприятий Тимошенко назвал вручение президентской награды "Национальная легенда Украины", учредительный саммит инициативы президента Украины "Крымская платформа", саммит Первых Леди и Джентльменов, праздничный парад Вооруженных Сил Украины, благотворительный концерт итальянского певца Андреа Бочелли, праздничное шоу "Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны" и многое другое.

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Саммит "Крымской платформы" и саммит Первых Леди и Джентльменов состоятся впервые. "Крымская платформа", созданная по инициативе президента, станет символом объединения национальных и международных усилий по деоккупации полуострова.

Саммит Первых Леди и Джентльменов "Мягкая сила в новой реальности" в Софии Киевской является инициативой Елены Зеленской и станет первой международной площадкой такого рода, где гости смогут обменяться опытом и обсудить гуманитарные вопросы в кругу экспертов из разных стран и отраслей.

В военном параде на Крещатике 24 августа примут участие техника и представители всех сил сектора безопасности и обороны Украины и стран-партнеров.

Накануне, 23 августа, в День Государственного флага, в географическом центре страны в Черкасской области при участии президента Владимира Зеленского поднимут украинский флаг. Одновременно с этим поднимут флаги во всех областях Украины. В Киеве фасады Верховной Рады, Национальной оперы и других знаковых зданий подсветят в желто-голубых цветах.

Как сообщал Кирилл Тимошенко, который координирует программу президента Владимира Зеленского "Большая стройка", ко Дню независимости откроют Дорогу Единства – самый длинный маршрут страны протяженностью около 1 400 км. Новая трасса М-30 Стрый – Изварино объединит всю страну с Запада на Восток дорогой европейского качества.