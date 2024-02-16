Тимофей из Донбасса, после ранения прошедший реабилитацию от Фонда Рината Ахметова, посетил матч 'Шахтера' в Гамбурге

Тимофею 14 лет. Он – подопечный проекта "Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей". После тяжелого ранения и травм парень прошел курс восстановления, обеспеченный Фондом Рината Ахметова. На днях подросток посетил матч между футбольными клубами "Шахтер" и "Марсель", который состоялся в Гамбурге: осуществить мечту Тимофея помог Фонд, организовав эту поездку.

В марте 2022 года во двор поселка, где жили Тимофей и его мама, попала ракета. Парень получил тяжелые ранения головы, тела, конечностей, потерял два пальца на руке. Он прошел длительное лечение, имеет инвалидность. Фонд Рината Ахметова приобщился к помощи подростка. Курс реабилитации Тимофей прошел в 2023 году.

В Германии он и его мама Екатерина встретились с капитаном команды Тарасом Степаненко, посетили предматчевую пресс-конференцию, тренировку и непосредственно игру. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко присоединился к встрече с Тимофеем и подарил ему свой автограф на фирменной футболке "Шахтера".

Фонд приглашает на реабилитацию детей до 18 лет, получивших физические травмы или ранения в Украине после начала полномасштабного вторжения России. Курс проходит в санатории на Закарпатье. Там дети в сопровождении одного из родственников восстанавливаются под наблюдением квалифицированных специалистов. Проведено уже 149 успешных курсов. Оставить заявку можно по ссылке.

За 18 лет по программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей Украины.

История Тимофея вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.