TikTok заблокировал сеть российских ботов, распространявших пропаганду о войне в Украине

Социальная сеть TikTok обнаружила и заблокировала сеть российских ботов, которая летом распространяла пропаганду о войне в Украине. Она функционировала среди более чем ста тысяч европейских пользователей.

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Об этом сообщает Bloomberg. Сеть работала из России, но ориентировалась в основном на жителей Германии, Италии и Великобритании.

Около 1700 аккаунтов, принадлежащих сети, могли распространять антиукраинские сообщения, маскируясь под аккаунты, созданные местными пользователями. В период с июля по сентябрь 2022 года эти учетные записи привлекли 133 564 подписчика.

Неизвестно, была ли сеть связана с российским правительством.

"Мы не допускаем действий, которые могут подорвать целостность нашей платформы или подлинность наших пользователей. Тот факт, что эти сети и связанные с ними учетные записи были быстро идентифицированы и удалены, свидетельствует о значительных ресурсах, которые мы вложили в защиту нашего сообщества от введения в заблуждение", – заявил представитель TikTok.

Дезинформационные сети имеют несколько цифровых инструментов для расширения сферы своего влияния, маскируя, откуда на самом деле берутся фотографии, мемы и видео. В этой конкретной сети учетные записи TikTok использовали синтез речи и распространяли пророссийские заявления на языках, родных для стран, на которые была нацелена пропаганда.

Стоит отметить, что российские боты пытаются поссорить украинцев с европейцами, которые во время войны оказывают теплый прием и помощь нашим беженцам. Россияне подключаются к группам украинцев, которые живут в европейских странах, и от имени якобы наших соотечественников пишут жалобные истории о том, как их жестоко обижают в ЕС. Это один из способов внести разлад в отношения с Украиной и повлиять на то, чтобы нам не оказывали помощь. Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Напомним, бравые ролики с показательными боями чеченских отрядов пропали с просторов соцсети TikTok, поскольку снимались они на фоне побед российской армии. Сейчас никаких побед у путинских захватчиков нет, а снимать "видосики" под шквальным артиллерийским огнем, мягко говоря, неудобно.

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