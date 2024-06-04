Теща Притулы и Хомутынника, которая сбила в Киеве мать с ребенком, уехала из Украины: дело в суде слушается четыре года

Обвиняемая в ужасном ДТП в Киеве теща известного шоумена Сергея Притулы и экс-депутата от "Партии регионов" Виталия Хомутынника Лилия Сопельник покинула Украину. Почти год шло следствие и уже четыре года дело рассматривается в суде.

Женщина, которую вместе с ребенком на скорости во дворе дома сбила Сопельник, до сих пор проходит лечение. Ее ждет реабилитация, а мальчик получил серьезную психологическую травму на всю жизнь.

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Пострадавшая вряд ли сможет работать

64-летняя теща двух известных украинцев – шоумена Сергея Притулы и экс-регионала Виталия Хомутынника – Лилия Сопельник покинула Украину. В Дарницком суде Киева уже почти четыре года рассматривается дело, где Сопельник обвиняют по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения. По этой статье ей грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, 22 августа 2019 во дворе дома по Днепровской набережной, 19а в Киеве, Лилия Сопельник на своем белом внедорожнике, двигаясь на скорости задним ходом, сбила мать с 9-летним сыном.

На видео, распространенных в Интернете, видно, как большой автомобиль буквально подминает под себя людей. Несколько мужчин бросились на помощь, джип пришлось поднимать, чтобы вытащить женщину и мальчика.

Правда, сейчас на многих сайтах и соцсетях эти видео исчезли.

Пострадавшими оказались Анжела и Ростислав Печенежские. Больше всего пострадала Анжела, у нее скелетная, а также закрытая травма грудной клетки и живота, разрыв внутренних органов, перелом ребер, ключицы, локтевого отростка.

Женщина перенесла операции, проходит лечение, ее ждет длительная реабилитация. По словам адвоката Юрия Сухова, вряд ли она сможет работать.

Ростислав получил закрытую травму живота и грудной клетки, а также переломы. Он находился в больнице, потом лечился дома.

"А главное, мальчик получил серьезную психологическую травму на всю жизнь", – говорит адвокат Юрий Сухов.

Медицинские документы сделала в Одессе

Несмотря на столь серьезную аварию, Сопельник только сначала находилась под ночным домашним арестом, а вскоре отменили и его. А с началом полномасштабного вторжения, несмотря на судебный процесс, женщина вообще покинула страну и уехала в Великобританию. Однако в Украину, судя по всему, она приезжала.

"Она оформила какие-то медицинские документы, предоставленные суду. Правда, они сделаны почему-то в Одессе, а не в Киеве, где она постоянно проживала", – говорит Сухов.

Дело в суде рассматривается уже четыре года.

"На наше ходатайство была назначена судебная экспертиза, которая должна была установить моральный ущерб. Поскольку мы заявили свой иск, но ту сторону его не признает. Экспертизу должен был провести Киевский институт судебной экспертизы, но этого так и не сделал. Понимая, что мы можем ожидать результат годами, мы обратились к частным экспертам. И настояли на том, чтобы суд продолжился и дал свою оценку результатам экспертизы", – говорит Сухов.

По словам адвоката, обвиняемая вину признает, но в то же время полностью компенсировать расходы и оплачивать моральный ущерб, нанесенный матери с ребенком, не хочет.

"Смягчающим обстоятельством ее вины могло бы стать то, что она возместит причиненный вред. Но они даже не компенсировали затраты на лечение. Например, на последнем заседании они говорили, что мы не предоставили рецепт на бинты, лейкопластырь, перекись водорода, поэтому мы не доказали причинно-следственной связи между ДТП и лечением. Но это абсурд и выглядит как издевательство над пострадавшими.

В таком случае, поскольку они не признают причинно-следственные связи, то с юридической точки зрения свою вину они также не признают. И суд должен это учесть при назначении наказания. К тому же в материалах дела есть и обременительные обстоятельства, ведь обвиняемая находилась за рулем под действием препаратов, равных состоянию опьянения", – считает защитник пострадавших.

3 июня должно было состояться очередное заседание суда по этому делу. Однако его отменили из-за того, что по графику в помещении суда могли отключить свет. Следующее назначено на 8 июля в Дарницком суде Киева.