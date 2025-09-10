Тепло, но с дождями и туманами: какой будет погода в Украине 10 сентября

В среду, 10 сентября, погода в Украине будет оставаться контрастной: в южной части пройдут дожди, тогда как все остальные регионы будут наслаждаться теплой и преимущественно сухой погодой. На Киевщине будет теплее всего.

Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, в Украине 10 сентября будет преобладать переменная облачность.

На юге Украины ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории без осадков.

Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами туман.

Ветер восточный, северо-восточный, в западных областях юго-восточный, будет двигаться с умеренной скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, несколько теплее в ночные часы будет на востоке и юге страны – от +15 до +19 градусов.

Дневная температура воздуха будет удивительно одинаковой по всей территории и составит +23...+26 градусов.

Только в Киевской области столбики термометров поднимутся местами до +28, напомнив о летней жаре.

В Киеве и области 10 сентября сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с.

В столице Украины ночью ожидается +14...+16, а днем +24...+26.

Температура по области ночью +11...+16, днем +22...+28.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее синоптик Наталья Диденко объясняла, что указанная "настоящая летняя погода" продержится несколько дольше, вплоть до 13-14 сентября. По ее словам, ожидать похолодания стоит после середины сентября.

По прогнозу ведущего синоптика Укргидрометцентра Ивана Семилита, во время календарного перехода лета в осень погода в Украине будет оставаться по-настоящему теплой. Осеннего похолодания пока не предвидится.

