Теплее всего будет 8 марта: вторая неделя весны в Украине еще не принесет долгожданного потепления

В ближайшую неделю в Украине не наступит долгожданного потепления. Но 8 марта порадует украинцев хорошей погодой.

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Об этом сообщила метеоролог Наталья Диденко. Днем будет на градусниках будет заметна "плюсовая" температура.

"Температура воздуха ночью будет снижаться до 1-5 градусов мороза. Днем, хотя и слабые, однако все же - "плюсы"", – заявила метеоролог.

В большинстве областей ожидается +4...+7 градусов тепла, в южной части и Закарпатье – +6...+10 градусов тепла,жителям северной части Украины стоит завтра одеться существенно теплее, так как максимально днем будет только +1...+4 градуса.

6 марта осадки преимущественно в виде небольшого мокрого снега пройдут в западных областях, на севере, вероятно, в Винницкой и Харьковской областях. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

Направление ветра предполагается с юго-запада, ветер – умеренный, иногда с порывистыми залетами.

В Киеве понедельник увеличит облачность, местами летает небольшой мокрый снег, преимущественно ночью и утром. В ближайшую ночь -1...-3 градуса, завтра днем +2...+4 градуса.

Ближайший теплый день будет 8-го марта – до +10 градусов, на юге и в центре Украины вплоть до +12...+15 градусов.

Кроме того, народный синоптик Станислав Щедрин отметил, что с 2 марта в Украине началась тенденция хоть и медленного, но устойчивого потепления.

"Ближайшие 10 дней по всей стране температура воздуха будет устойчиво держаться выше нуля, лишь по ночам еще будут небольшие минусы", – отметил он.

По осадкам, периодически повсюду будут проходить осадки в виде дождей: 6-7 марта кроме юга, возможны небольшие дожди с переходом в мокрый снег; 9-10 числа, снова по всему государству под влиянием циклона с запада, пройдут дожди сильные, неисключенный мокрый снег; а уже с 12-13 числа, думаю погода приготовит нам очень хороший сюрприз, о котором именно расскажу несколько позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно прогнозам синоптиков, метеорологическая весна в Украине наступит во второй декаде марта. Отмечается, что в этом месяце среднемесячная температура ожидается на уровне 2−7 градусов тепла по всей территории Украины, что на 2 градуса выше нормы.

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