Теплая, сердечная и искренняя: Наталья Могилевская в Киеве представит саундтрек к спектаклю 'Я дома'

В Киеве 19 августа на террасе River Mall певица Наталья Могилевская представит одноименный альбом – саундтрек к спектаклю "Я дома", который записала по многочисленным просьбам зрителей.

Видео дня

"Народный Артист должен быть с народом", – говорит певица. С первых дней войны Наталья Могилевская осталась дома. За это время она дала сотни концертов для военных на прифронтовой. Выступала перед нашими бойцами в больницах. Поддерживает армию, постоянно занимается волонтерской работой. Особенно опекает детей. Поэтому часть средств по продаже билетов будет передана фонду Good Donations, осуществляющей адресную помощь детским больницам!

Из всего пережитого и услышанного, у Натальи родился спектакль "Я дома". Более 100 тысяч человек посетили этот спектакль в течение года в театре им. Леси Украинки.

Теплая, сердечная и искренняя Наталья Могилевская с концертом-презентацией – на террасе River Mall.

Билеты можно приобрести по concert.ua.