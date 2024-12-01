'Мы в условиях тяжелой войны': в ВСУ высказались о мобилизации студентов-переростков и 18-летних

В Украине, которая годами находится в условиях войны, крайне необходимо сокращать разные способы уклонения от военной службы, а не говорить только о снижении мобилизационного возраста. К примеру, стоит пересмотреть вопрос ограничения в бронировании военнообязанных и о студентах-переростках.

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Такое мнение в комментарии "Еспресо" высказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Он считает, что в вопросе о понижении мобилизационного возраста правда посередине.

"Нужно максимально сократить уклонение от несения военной службы. Командиры на передовых позициях воспринимают ситуацию, как она происходит на поле боя и какое пополнение к ним приходит, поэтому у некоторых может создаваться впечатление, что мужского населения в возрасте 25-40 лет, по сути находящегося на пике своих физических возможностей, мало", – объяснил военный.

По его словам, речь на самом деле не о 18-летних ребятах, организмы которых еще формируются. Ведь, как показала практика масштабных военных операций, на одних молодых людях такого возраста бои не вытянешь.

"Нельзя говорить, что это точно переломит ход боевых действий, потому что ход событий переломит оружие… Надо говорить о сокращении способов уклонения от армии, а здесь идет речь и о переростках-студентах, и об ограничениях в бронировании", – подчеркнул глава Совета резервистов.

Он также рекомендует обратить серьезное внимание на общественные организации, которые считаются бенефициарами привлечения донорских средств и, оказывается, тоже могут бронировать своих представителей. Тимочко называет это нонсенсом. Такие ГО существуют для того, чтобы работать на волонтерских началах, а бронирование в них может происходить на фонде заработных плат. Хотя, если это ГО, то существуют вопросы налогов и других нюансов.

"Надо пристальнее и больше работать с теми гражданами, которые зарегистрировались в учете "Резерв+", что уже сделало более 5 млн украинцев. Чем больше мужчины будут идти на коммуникацию, тем будет лучше. Речь идет и о работе депутатов, имеющих достаточное влияние внутри общества. Мы в условиях тяжелой войны и должны постоянно предлагать новые пути решений, чтобы победить врага", – подытожил Иван Тимочко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генеральном штабе ВСУ не рассматриваются снижения мобилизационного возраста в Украине, подобных инициатив в ведомстве не проявляли. При этом готовятся мотивационные контракты для граждан 18-25 лет.

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